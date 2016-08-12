独家：嘉能可搁置出售智利铜矿计划--消息人士

三星电子调查发现电池是Note7手机起火的主要原因--消息
路透首尔1月16日 - 知情消息人士周一对路透表示，三星电子对盖乐世Note7手机起火事故的调查结果表明，电池是主要原因。
路透多伦多/伦敦8月11日 - 据知情人士透露，在未能达到足够高的价格后，嘉能可(Glencore)(GLEN.L)搁置了出售智利一座铜矿的计划，此前该矿料将售得约5亿美元。
一位不愿透露姓名的消息人士表示，该交易未能完成的部分原因是价格未达到嘉能可预期。此外，该消息人士称，嘉能可认为自己更加强大，不必被迫不惜任何代价完成这项交易。
消息人士称，虽然嘉能可仍可能改变想法，抑或会出现提出更高报价的潜在买家，该公司目前决定保留该铜矿。
嘉能可拒绝对此事置评。嘉能可是一家总部位于瑞士的矿业和贸易公司，将于本月晚些时候公布财报。(完)
(编译 岂頔；审校 杜明霞)
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