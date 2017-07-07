独家：嘉能可签下钴供应大单 料助大众汽车确保电动车电池供应

路透伦敦7月6日 - 据四位消息人士透露，矿业巨头嘉能可(GLEN.L)已签署一项重要协议，将向一家中国公司出售至多2万吨钴产品，同时可帮助大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)取得向电动汽车(EV)转型所需汽车电池。

嘉能可和中国电池生产商--宁德时代新能源科技有限公司(CATL，以下简称宁德时代)去年10月签署上述四年期协议。这正是全球汽车制造商竞相锁定电池供应，逐渐淡出传统内燃机引擎的时候。

这一趋势本周又得以强化，中国吉利汽车旗下的沃尔沃汽车周三表示，2019年起推出的所有新款汽车都将为纯电动或混合动力车，终结存在了近一个世纪的沃尔沃纯内燃机引擎车型。

钴是电动汽车所用锂离子电池的一种主要原料。随着全球各国政府强制限制柴油和汽油等具有污染性的化石燃料，电动汽车销量有望在未来几年迅猛增长。

“这是一项三方交易，包括嘉能可、宁德时代和大众汽车，”一位钴交易消息人士称，“宁德时代本身并不想承购这么大一笔数量，但是大众汽车说了，他们会(从宁德时代)购买相应的电池。”

消息人士称，此项供应氢氧化钴及合金的合约基于钴金属价格，当时伦敦金属交易所(LME)的钴价位每吨28,500美元左右。此后钴价已升逾一倍至每吨58,000美元以上。

嘉能可与宁德时代均对该协议不予置评。

“大众集团没有向任何方做过承诺，”大众中国业务发言人称。

大众汽车一位消息人士称，该公司正在与中国供应商磋商，为其电动汽车项目寻购电池，但磋商仅聚焦供应，并无创建电池生产合资企业的可能性。

“宁德时代正是大众目前洽谈的供应商之一，”大众汽车这位消息人士称。

在被问及情况是否属实时，大众发言人称，“至于我们的业务关系问题，我们无可奉告。”

图表1：嘉能可股价与钴价走势图 tmsnrt.rs/2tYSIns

图表2：锂电子电池的预期增长图 tmsnrt.rs/2uxKEaH

图表3：全球电动汽车市场 tmsnrt.rs/2tYRSra

图表4：电动汽车中的锂电池英文互动图表 tmsnrt.rs/2cNq1mw

(完)