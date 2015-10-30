嘉能可削减180亿美元商品库存 力图缓解负债疑虑

路透伦敦10月29日 - 据业内人士称，商品开采和贸易巨头嘉能可(GLEN.L)正在削减180亿美元的库存，评级机构称此举或有助于缓解围绕其资产负债表的担忧。

嘉能可已经受到全球大宗商品价格滑坡的打击。在神秘的大宗商品贸易领域，嘉能可是最大一家上市公司，因此需要披露其账目。

由于投资者担心其300亿美元的债务负担，嘉能可股价今年迄今累计跌去近三分之二。该公司已经承诺将通过暂停派息、减少投资以及出售部分资产，将债务减少100亿美元，从而维护其投资级信用评级。

据接近公司的消息人士称，该公司还在削减其规模庞大的贸易库存。其贸易库存如此庞大，部分由远期升水市场结算所致。在远期升水市场，远期期货合约中的价格高于现货，这会鼓励贸易公司囤积商品逢高出售。

“若是看看现在的商品价格，还有过去六个月里市场条件是如何改变的，那么就有理由说库存的唯一变动方向就是下降。”一位接近嘉能可的消息人士说道。

这有助于平复穆迪和标普等评等机构的看法，这两家机构给予嘉能可的评级仅较垃圾级别高出两个级距，展望则都为负面，意味着嘉能可的评级面临进一步下调的风险。

“有时候，资产负债表要比升水变化更重要。”消息人士称。

评级下调将令融资成本上升。一些券商的分析师认为这是嘉能可商业模型面临的潜在威胁。嘉能可否认评级下调会给公司带来重大影响，但表示他们将尽力避免评级下调的情况发生。

嘉能可股价(GLEN.L)周四收低4%，报1.108英镑。（完）