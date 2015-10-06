嘉能可执行长押注铜产量减少最终将推高价格

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月6日 - 矿业集团嘉能可执行长格拉森博格(Ivan Glasenberg)称，铜矿商的大幅减产，将有助于推高未来18个月的铜价。因商品需求疑虑，以及债务沉重导致公司股价重挫后，这是格拉森博格首次公开发言。
嘉能可(GLEN.L) (0805.HK)周一香港上市股价最高大涨72%，在伦敦市场上扬20%，投资者寄望该公司通过出售部分资产来削减负债。
嘉能可股价已扳回从上周以来的所有失地，数家券商表示，嘉能可有能力经受住商品价格大跌的冲击，近期的抛盘有些超跌了。
嘉能可最大的摇钱树--铜价在8月时一度触及每吨5,000美元下方的六年低点，受累于中国经济放缓。铜价周一报约5,180美元。
“供给终将收紧...基本面因素将占主导，”格拉森博格说道。
嘉能可9月时表示，将暂停刚果民主共和国(原萨伊)Katanga Mining事业以及赞比亚(尚比亚)Mopani Copper Mines的部分铜矿生产，为期18个月。
嘉能可已承诺将通过出售资产、降低资本支出、暂停派息，及发行新股筹资25亿美元，希望将净负债从300亿美元降到200亿美元。
随着新股发行完成，市场现正把焦点放在资产出售方面。
路透上周五报导，嘉能可正在与沙特(沙乌地)阿拉伯主权财富基金、中粮集团以及加拿大养老基金商谈，计划出售农业资产的股权。
根据巴克莱，嘉能可曾表示有望明年初出售其农业业务的部分股权。
另外电讯报(The Telegraph)报导指出，嘉能可也将考虑收购其整个公司的出价提议，尽管管理层不认为会有任何买家愿出合理价格来收购。该公司股价今年累计跌逾60%。
经纪商Sanford Bernstein维持嘉能可评级为“表现优于大盘”，目标价4.50英镑。(完)
(编译 孙茉莉/张若琪 审校 陈宗琦/王兴亚)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。