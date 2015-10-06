嘉能可执行长押注铜产量减少最终将推高价格

路透伦敦10月6日 - 矿业集团嘉能可执行长格拉森博格(Ivan Glasenberg)称，铜矿商的大幅减产，将有助于推高未来18个月的铜价。因商品需求疑虑，以及债务沉重导致公司股价重挫后，这是格拉森博格首次公开发言。

嘉能可(GLEN.L) (0805.HK)周一香港上市股价最高大涨72%，在伦敦市场上扬20%，投资者寄望该公司通过出售部分资产来削减负债。

嘉能可股价已扳回从上周以来的所有失地，数家券商表示，嘉能可有能力经受住商品价格大跌的冲击，近期的抛盘有些超跌了。

嘉能可最大的摇钱树--铜价在8月时一度触及每吨5,000美元下方的六年低点，受累于中国经济放缓。铜价周一报约5,180美元。

“供给终将收紧...基本面因素将占主导，”格拉森博格说道。

嘉能可9月时表示，将暂停刚果民主共和国(原萨伊)Katanga Mining事业以及赞比亚(尚比亚)Mopani Copper Mines的部分铜矿生产，为期18个月。

嘉能可已承诺将通过出售资产、降低资本支出、暂停派息，及发行新股筹资25亿美元，希望将净负债从300亿美元降到200亿美元。

随着新股发行完成，市场现正把焦点放在资产出售方面。

路透上周五报导，嘉能可正在与沙特(沙乌地)阿拉伯主权财富基金、中粮集团以及加拿大养老基金商谈，计划出售农业资产的股权。

根据巴克莱，嘉能可曾表示有望明年初出售其农业业务的部分股权。

另外电讯报(The Telegraph)报导指出，嘉能可也将考虑收购其整个公司的出价提议，尽管管理层不认为会有任何买家愿出合理价格来收购。该公司股价今年累计跌逾60%。

经纪商Sanford Bernstein维持嘉能可评级为“表现优于大盘”，目标价4.50英镑。(完)