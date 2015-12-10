嘉能可提高减债目标 加大资本支出削减力度

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透约翰内斯堡12月10日 - 矿业和交易公司嘉能可(GLEN.L)周四调高了净债务削减目标，并加大资本支出削减力度，以便在大宗商品价格低迷的环境下求得生存。
这家伦敦上市公司称，目前计划到2016年底将净债务降至180亿-190亿美元，之前的目标为200亿美元。
嘉能可还将2015年资本支出规模由60亿美元削减至57亿美元。到2016年料将进一步降至38亿美元，低于此前预估的50亿美元。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。