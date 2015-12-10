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国际财经 | 2015年 12月 10日 星期四 15:51 BJT

嘉能可提高减债目标 加大资本支出削减力度

路透约翰内斯堡12月10日 - 矿业和交易公司嘉能可(GLEN.L)周四调高了净债务削减目标，并加大资本支出削减力度，以便在大宗商品价格低迷的环境下求得生存。

这家伦敦上市公司称，目前计划到2016年底将净债务降至180亿-190亿美元，之前的目标为200亿美元。

嘉能可还将2015年资本支出规模由60亿美元削减至57亿美元。到2016年料将进一步降至38亿美元，低于此前预估的50亿美元。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

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