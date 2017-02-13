消息人士称嘉能可旗下部门发现伪造仓储收据 引发信用紧缩

路透墨尔本2月13日 - 熟知事况的消息人士表示，大宗商品业巨擘嘉能可(GLEN.L)旗下一部门发现假造的仓储收据之后，部分国际级的银行业者暂时冻结对新加坡金属交易商的信用额度，这有如三年前惊动交易界的30亿美元丑闻幽灵再现。

虽然目前为止其所造成的冲击有限，但嘉能可旗下Access World发现镍库存仓单造假仍令行业警铃大作，尽管自从2014年中国青岛港丑闻爆发后监管和行业检查都更为严格。

两名与Access World有金属仓储交易往来的人士表示，该公司告知他们这些收据是来自第三方，而非由内部发出。在青岛港事件中，一家业者遭控复制金属仓储文件向多家银行贷款。

“我们向Access World查证，我们所有的库存都处于良好状态，”一名新加坡贸易商高管表示。但这位要求匿名的人士称，在他们调查期间，多家国际级银行给予该公司的信用额度暂时遭到冻结。

金属交易商告诉路透，涉及向该领域提供融资的一连串国际级银行暂时冻结了部分信用额度，这些银行包括澳新银行(ANZ.AX)、法国外贸银行(Natixis)(CNAT.PA)和荷兰合作银行等。

澳新银行称其“仓储商品融资是(行内)机构分支的一个小型业务，只有少数客户，”除此之外未进一步置评。

消息人士称，涉事仓储收据适用于在新加坡的库存。路透未能确认所涉及规模、以及是否已针对其进行融资、或是否有其它任何地区也受到影响。

嘉能可不予置评。(完)