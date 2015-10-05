嘉能可股价一度大涨逾70% 市场寄望出售农业资产助其减债

路透墨尔本10月5日 - 承受巨大压力的大宗商品贸易商和矿商嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)周一香港上市股价最高大涨72%，投资者寄望该公司通过出售农业资产的权益，来削减负债。

消息人士对路透称，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)正在与沙特(沙乌地)阿拉伯主权财富基金、中粮集团以及加拿大养老基金商谈，计划出售农业资产的股权。

嘉能可希望出售部分资产,削减300亿美元净负债额的大约三分之一，减债措施包括发售股票、暂停派息和通过削减铜产量来降低成本。

不过上周市场对该公司的疑虑升温，怀疑削减债务的速度是否足够快，能使该公司抵挡住大宗商品价格的持续大跌。上周嘉能可股价跌至纪录低点，较2011年上市时抹去了87%。

周一嘉能可香港上市股价反弹至一个月高点18.36港元，然后略微走软，但仍上涨40%至15.00港元，创下最大单日涨幅。这股涨势部分得益于铜和石油价格上涨。(完)