嘉能可、摩根大通及LME在美被控人为拉抬铝价

伊朗已卖光海上石油储备 难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
* 一周以来相关产业的第二起诉讼
* 由佛罗里达一规模较小铝用户及个人原告提出诉讼
路透新加坡8月7日 - 嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)、摩根大通(JPM.N)以及伦敦金属交易所(LME)在美国面临一场官司，遭指控人为拉抬铝价，这是一周以来对金属仓储业发起的第二起诉讼。
诉状指控这些公司从事垄断及诈欺行为，当中的被告还有高盛(GS.N)以及高盛和摩根大通旗下的子公司。
这起诉讼是由一位于佛罗里达州规模较小的铝用户Master Screens以及一名个人原告所提出，将这场有关于仓储公司的法律战线扩大，不论是被告数量或其所跨疆域都有所增加。
高盛及摩根大通对其指控加以驳斥。
一名高盛发言人指出，“我们相信这起诉讼毫无根据，我们打算积极辩驳。我们同时注意到，铝价已较2006年的峰值挫跌40%。”
一名摩根大通发言人表示，“我们的仓储点没有排队提货问题。我们认为这起诉讼毫无根据。”
LME的大股东香港交易所(0388.HK)拒绝置评。
目前尚无法取得嘉能可的评论。(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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