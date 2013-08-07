嘉能可、摩根大通及LME在美被控人为拉抬铝价

* 一周以来相关产业的第二起诉讼

* 由佛罗里达一规模较小铝用户及个人原告提出诉讼

路透新加坡8月7日 - 嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)、摩根大通(JPM.N)以及伦敦金属交易所(LME)在美国面临一场官司，遭指控人为拉抬铝价，这是一周以来对金属仓储业发起的第二起诉讼。

诉状指控这些公司从事垄断及诈欺行为，当中的被告还有高盛(GS.N)以及高盛和摩根大通旗下的子公司。

这起诉讼是由一位于佛罗里达州规模较小的铝用户Master Screens以及一名个人原告所提出，将这场有关于仓储公司的法律战线扩大，不论是被告数量或其所跨疆域都有所增加。

高盛及摩根大通对其指控加以驳斥。

一名高盛发言人指出，“我们相信这起诉讼毫无根据，我们打算积极辩驳。我们同时注意到，铝价已较2006年的峰值挫跌40%。”

一名摩根大通发言人表示，“我们的仓储点没有排队提货问题。我们认为这起诉讼毫无根据。”

LME的大股东香港交易所(0388.HK)拒绝置评。

目前尚无法取得嘉能可的评论。(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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