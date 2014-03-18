嘉能可最快或本周出售Las Bambas铜矿给中国五矿等企业--消息

路透伦敦3月18日 - 两位消息人士称，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)最快可能在本周达成协议，将秘鲁的Las Bambas铜矿出售给中国五矿带领的财团。

出售Las Bambas将引发这样的寄望，即嘉能可将通过股票回购或特别股利向投资者派发现金，而这也将是近年来中国对外最大的矿产并购交易之一。

第一位消息人士称，中国财团的代表当前飞往伦敦和嘉能可代表进行谈判，可能最快本周达成协议。

这位消息人士称，近几周价格差已经缩窄。

嘉能可拒绝对谈判置评；由于时值中国下班时间，未能立即联系到五矿发表评论。不过银行和行业人士表示，Las Bambas矿山售价可能达到50-60亿美元。

**交易接近达成**

该笔交易最初预计在2013年底敲定，但先是因为部分出价收购者要求进一步尽职调查而耽搁，后来又由于与五矿存在价格分歧而推迟。

消息人士称，与中国五矿集团CHMIN.UL的离岸分支--香港上市公司五矿资源(1208.HK)一起出价的还有两家中国公司，即中信投资业务，以及国兴地产(000838.SZ)。

其他对该矿有兴趣的公司还有中国最大的铝生产商--中铝矿业3668.HK，以及包括Teck ResourcesTCKb.TO、Newmont Mining(NEM.N)和美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N)的西方财团。

分析师称本次交易完成后，嘉能可将更可能成为通过股票回购或特别股息，率先向股东返还富余现金的大型矿商之一。(完)

(编译 田建华/朱晓军；审校 高琦/杜明霞)

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