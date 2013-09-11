嘉能可认为收购斯特拉塔将在2014年带来20亿美元协同效益

* 预计2014年至少会带来20亿美元的协同效益，而且正在增加

* 其他协同效益以及获益细节将在六个月内公布

* 对斯特拉塔88个项目进行审核后暂停44个

路透伦敦9月10日 - 嘉能可(GLEN.L)将削减支出、搁置几十个项目，而且从收购斯特拉塔交易中的获益会超过预期，令2014年收购获益至少达到20亿美元。

大宗商品交易商嘉能可一直尽力为其460亿美元收购斯特拉塔的举动辩护。由于收购时正值商品景气周期转向之际，所以该案在矿业引起轰动。

该交易带来的获益增加之前已经有所预期，因嘉能可设定的目标较保守。但该公司承诺还会带来更多获益，而且承诺进行资本约束，获得市场的肯定。

去年刚宣布并购消息时，嘉能可原本预计会带来5亿美元的协同效益，但这只包括通过嘉能可营销渠道增加斯特拉塔的产量输出带来的效益。

收购交易完成后嘉能可发布的首份详细说明称，其目前预计2014年会产生超过20亿美元的协同效益，其中包括营销和融资获益，但仅节约成本一项就可带来14亿美元的效益，超过许多分析师之前的预期。

嘉能可未说明对下一阶段节约成本和协同效益的预期，接下来的六个月内将对此给出初步计划，但Sanford Bernstein分析师表示，可能高达10亿美元。

节省的成本迄今大多来自削减企业成本，嘉能可在三个月内关闭了33间办公室，并在斯特拉塔总部和分部裁员近一半。

嘉能可-斯特拉塔认为自身是矿业新文化的提倡者，注重股东回报和精打细算。其计划到2015年将资本支出削减35亿美元，并把维持运作的支出控制在40亿美元，这是此前预期的低端。

减支计划大多源自嘉能可的假定，即明年其将以59亿美元出售Las Bambas铜项目，由此会削减27亿美元的支出。

嘉能可称，其已经削减斯特拉塔项目管线计划，这些管线建设需要花费约210亿美元。斯特拉塔总计88个项目中，已有44个被暂停，7个减掉。

嘉能可未详细说明出售和减少投资问题，其中包括秘鲁Las Bambas矿。嘉能可预计下周会收到首个竞购意向，中国企业会发起竞购。嘉能可并称，在铂金矿商Lonmin LMI.L.的25%持股仍是非核心资产，但“不急于”出售。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。