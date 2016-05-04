嘉能可考虑出售价值逾20亿美元的一座金矿--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月3日 - 据接近交易的消息人士周二透露，矿业企业嘉能可(GLEN.L)正考虑出售位于哈萨克斯坦的Vasilkovskoye金矿。该消息证实了稍早前金融时报的一篇报导。
消息人士称，金矿资产价值超过20亿美元。
“出售是方案之一，”其中一位不愿具名的消息人士称。
另外两位消息人士称，这些资产正在求售。三位消息人士均指出，德意志银行和BMO Capital Markets为交易顾问。
由于大宗商品价格重挫并且中国对原材料的需求下滑，与其他大型矿业公司一样，嘉能可也在考虑出售资产以削减偏高的债务。
金融时报引述熟悉出售进程的消息人士称，鉴于金价反弹，中国矿企料在收购这些资产方面打头阵。
其中一位消息人士告诉路透，还远不能确定是否会达成交易。
“潜在买家很少。由于这些资产位于哈萨克斯坦，西方企业将不会感兴趣，”该消息人士称。
嘉能可持有Vasilkovskoye略低于70%的权益。(完)
(编译 刘秀红/王兴亚；审校 高琦/杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。