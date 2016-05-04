嘉能可考虑出售价值逾20亿美元的一座金矿--消息

路透伦敦5月3日 - 据接近交易的消息人士周二透露，矿业企业嘉能可(GLEN.L)正考虑出售位于哈萨克斯坦的Vasilkovskoye金矿。该消息证实了稍早前金融时报的一篇报导。

消息人士称，金矿资产价值超过20亿美元。

“出售是方案之一，”其中一位不愿具名的消息人士称。

另外两位消息人士称，这些资产正在求售。三位消息人士均指出，德意志银行和BMO Capital Markets为交易顾问。

由于大宗商品价格重挫并且中国对原材料的需求下滑，与其他大型矿业公司一样，嘉能可也在考虑出售资产以削减偏高的债务。

金融时报引述熟悉出售进程的消息人士称，鉴于金价反弹，中国矿企料在收购这些资产方面打头阵。

其中一位消息人士告诉路透，还远不能确定是否会达成交易。

“潜在买家很少。由于这些资产位于哈萨克斯坦，西方企业将不会感兴趣，”该消息人士称。

嘉能可持有Vasilkovskoye略低于70%的权益。(完)