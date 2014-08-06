嘉能可有意插旗几内亚铁矿脉-文件

路透伦敦8月5日 - 根据路透取得的一份演示文件，矿产及大宗商品贸易商嘉能可(GLEN.L)已对几内亚铁矿石矿脉表示出兴趣，不过该公司表示，尚未提出收购几内亚最大矿脉Simandou权益的提案。

嘉能可是最新一家打算投资几内亚铁矿石资产的主要矿商。该公司主要关注的是Simandou，该矿脉规模在全球名列前茅。

然而有意投资Simandou的投资人却都小心翼翼。

以色列的BSG Resources先前拥有开发Simandou部分矿脉的执照，但因为一项几内亚的贪腐调查而遭撤销，该公司目前正请求仲裁，并扬言要对投资该公司先前执照核准开发区域的业者提出起诉。

三名接近政府的消息人士指出，伦敦上市公司嘉能可6月在科纳克里(Conakry)与当地政府官员会面时，就已表达出投资Simandou的意愿。

该PPT文件提到嘉能可拥有财力及技术来开发该区域的大型项目，“同时也愿意与政府迅速推动铁矿石的开采”。据消息人士指出，这份文件是由一名嘉能可人员在与政府官员开会时演示的。

一名嘉能可的发言人拒绝说明是否曾给官员提供过演示文件，也不愿就路透取得的文件置评。但该发言人称公司并未制作任何演示文件来表达对Simandou矿脉的兴趣。

该文件的确提到，嘉能可在与其他持有Simandou权益的业者合作上具有优势，这些业者包括淡水河谷(VALE5.SA)及力拓(RIO.L) (RIO.AX)，文件并称嘉能可可以敦促这些大型业者更快地建设几内亚的基础设施。

嘉能可过去曾不赞成竞争对手追求开发耗资巨大的全新项目。嘉能可在铁矿石的曝险远低于竞争对手淡水河谷、力拓及必和必拓(BHP.AX)

BHP.L。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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