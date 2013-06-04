企业并购：据称中铝矿业和五矿资源考虑收购嘉能可旗下50亿美元的秘鲁铜矿

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透香港6月4日 - 知情人士对路透透露，中铝矿业 和中国五矿资源 在考虑竞购嘉能可斯特拉塔(Glencore Xstrata) 旗下价值约50亿美元的秘鲁铜矿资产。这两家公司都有中国国企背景。该矿年产量料至少40万吨。
中铝矿业和中国五矿资源无论谁成功并购，都意味着这一秘鲁资产最后都将落入中国相关买家手中。
嘉能可同意出售在秘鲁Cotabambas和Grau省的拉斯邦巴斯(Las Bambas)项目，作为与中国商务部反垄断局达成协议的一部分。为了使中国批准嘉能可以350亿美元收购斯特拉塔，嘉能可宣布出售该项目，甚至还同意让反垄断局批准买家收购。
中国五矿集团旗下的中国五矿资源在香港上市，总部设在墨尔本，执行长为澳洲人Andrew Michelmore。
五矿资源一再表示，其在寻求收购价值10亿至70亿美元的资产，以帮助其实现五年目标，发展成为全球多样化的中等规模矿商。五矿资源在澳洲、老挝、刚果共和国均拥有铜、铅和锌矿。
“我们不能就市场臆测置评，”五矿资源发言人表示。
“中铝矿业在密切关注市场上有价值的并购机会，”中铝矿业在声明中称。“但目前我们尚未就潜在竞购程序做任何决定。”
根据4月达成的交易，嘉能可有三个月的时间开始拉斯邦巴斯项目的出售进程，这是该集团最大的开发项目之一，嘉能可必须在2014年8月底之前找到买家。
消息人士拒绝透露身份，因出售进程是机密信息。路透未能马上联系到嘉能可发表评论。(完) (编译 李爽 审校 李春喜)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。