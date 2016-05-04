嘉能可公布减产后大宗商品产量下降

路透布鲁塞尔5月4日 - 大宗商品贸易商嘉能可(GLEN.L)周三公布，铜、锌、铅、煤和石油的产量均有下降，之前公司决定因价格偏低而减产。

该公司称，除石油之外，其他商品的全年产量预估不变。石油业务勘探钻井活动的减少，意味着产量将比之前预估少30万桶。

该集团在公告中称，第一季度铜产量较上年同期下降4%，反映了非洲产量的下降，尽管南美产量上升在一定程度上起到弥补作用。(完)