嘉能可公布减产后大宗商品产量下降

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔5月4日 - 大宗商品贸易商嘉能可(GLEN.L)周三公布，铜、锌、铅、煤和石油的产量均有下降，之前公司决定因价格偏低而减产。
该公司称，除石油之外，其他商品的全年产量预估不变。石油业务勘探钻井活动的减少，意味着产量将比之前预估少30万桶。
该集团在公告中称，第一季度铜产量较上年同期下降4%，反映了非洲产量的下降，尽管南美产量上升在一定程度上起到弥补作用。(完)
(编译 王颖；审校 艾茂林)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。