嘉能可对收购力拓仍不死心 中铝持股成为重要砝码

路透墨尔本/香港10月16日 - 在董事会拥有一席之地、在全球最大矿业公司拥有更大影响力、获得秘鲁的一个铜矿或完全控制几内亚的一个铁矿。

了解中国铝业策略的消息人士称，当贸易巨头嘉能可(GLEN.L)考虑对力拓(RIO.AX)重新发起收购时，这些很可能就是力拓最大股东--中国铝业开出的条件。

嘉能可试图收购力拓打造一个规模达1,600亿美元的巨型企业，但力拓在8月予以回绝。嘉能可上周表示，不再主动考虑收购，但不排除明年卷土重来。

嘉能可执行长格拉森博格的大胆计划，将给予中国铝业筹码，以实现五年前未实现的目标。当时力拓取消了中国铝业195亿美元的注资计划，根据该计划，中国铝业在力拓的持股将接近翻倍至18%，并获得两名董事席位，直接拥有部分铝、铜和铁矿石资产的权益，以及与这些业务建立结盟关系。

“我的看法是，嘉能可有可能说服愤愤不平的中国铝业，让其理解前者与力拓合并以及中铝成为一家更大公司股东的种种好处，”一位了解中铝想法的银行人士表示。

“格拉森博格可能与中方坐下来说，‘目前你们的投资没有得到相应的代表。我们可以给你们，我们还可以给你们未来在大项目的权益，’”该银行人士称。

中铝在2008年出资140亿美元，获得力拓的9.8%股权，并助其抵挡了必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)的收购，因为中国忧心两家公司合并后对大宗商品拥有的控制力。

“中铝当时注资力拓的理由仍然成立，”另一名了解中铝策略的消息人士并指出，铁矿石业务越来越集中在三大矿商手中。

与中铝交谈过的银行人士说，该公司还没有聘请顾问，探讨在力拓持股未来的选项。

中铝和力拓均拒绝为本文置评。

**与国内对手展开争夺**

中铝可能愿意与对力拓感兴趣的买家展开协商，或者出于多种理由，努力从现有持股中获取更大的好处。这不仅仅是因为中铝在2009年曾被力拓拒绝，而且中铝买下现有股份时的价格为每股60英镑，而现在力拓股价仅为当时的一半。

而且，中铝今年未能在购买秘鲁Las Bambas铜矿的竞标中胜出也是雪上加霜。该铜矿最终被中国政府支持的五矿资源(1208.HK)以70亿美元拿下。五矿资源是中国国有企业--五矿集团公司的海外分支。

“他们在Las Bambas的争夺战中不敌五矿集团。他们目前再次试图占领制高点，”第一位银行家表示。

银行业人士表示，如果嘉能可想与力拓合并成为全球最大的铜矿业者，中国很可能会要求其出售更多铜矿资产，例如力拓的秘鲁La Granja项目或者蒙古的奥尤陶勒盖铜金矿；对中铝而言，这些都是很好的目标。

“中铝达成的协议将包含多方面的内容。他们将可以置换资产。他们都有野心，但战略目标有巨大差别，”PhillipCapital资深资源行业分析师Lawrence Grech表示。

力拓努力修补与中国的关系，包括合资建立勘探公司，并向中铝出售几内亚Simandou大型铁矿石项目的近半数权益。

但价值200亿美元的Simandou项目一直卡在计划阶段，港口与铁路配套方案迟迟未能解决。与此同时力拓大幅增加澳洲的铁矿石产量，重挫铁矿石价格并令其他新项目无利可图。

力拓周三发布的最新产量报告显示，该公司今年迄今的澳洲铁矿石销量增长20%，并且还将进一步大幅增产。

“二者之间的关系因此趋于紧张，力拓的重心放在世界其他地方，而中铝则渴盼让这一项目运转起来，”第一位银行业人士称。(完)

(编译 李春喜/徐文焰；审校 张荻/张若琪)

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