嘉能可正式提出秘鲁拉斯邦巴斯铜矿项目出售计划

路透伦敦7月16日 - 按照中国商务部4月提出的要求，嘉能可斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)周二正式宣布准备出售旗下价值超过50亿美元的秘鲁拉斯邦巴斯(Las Bambas)铜矿项目。

“嘉能可斯特拉塔已经接到多家国际矿业公司和潜在投资者对拉斯邦巴斯项目的收购意向，”该公司在声明中称。

嘉能可今年稍早同意出售该项目，换取中国监管机构对其以300亿美元收购斯特拉塔的计划放行。

据信多家中国国有企业正考虑竞购这项资产。

嘉能可表示，已聘请BMO Capital Markets和瑞士信贷担任此次资产出售事宜的财务顾问。(完)

(编译 郑茵 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。