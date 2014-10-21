独家：嘉能可等交易商退出加拿大铁路石油外运业务--消息

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透加拿大卡尔加里 10月20日 - 业内消息人士称，由加拿大经铁路外运的现货原油数量在下降，因为重油价格上涨后，从交通不便的阿尔伯塔(Alberta)地区运出低价原油到价格更高的美国市场套利的机会不存在了，这使交易商、以及包括嘉能可(GLEN.L)在内的销售商退出该业务。
自8月初以来，加拿大重油较美国原油期货的贴水缩窄至上年同期的一半左右，利润勉强能覆盖铁路运输成本。主要原因是安桥(Enbridge)(ENB.TO)公司的新输油管产生额外需求。该管道将加拿大过剩的原油运往墨西哥湾沿岸的炼油中心。
一名业内消息人士称，国际大宗商品集团嘉能可已经不再通过铁路外运加拿大原油。嘉能可发言人拒绝置评。
一家加拿大铁路石油运输运营商的一名高管表示，他们公司运输的长期和短期协议石油之比约为90/10，以往为70/30。短期协议是指低于3个月的协议。
Gibsons Energy(GEI.TO)等中游公司也增加了长期协议石油的运输。Strobel Starostka Transfer Canada Ltd表示，销售公司减少现货交易后，该公司在阿尔伯塔装运点的工作量都不饱和。
这并不是说铁路原油运输正在衰落。根据加拿大石油生产商协会(Canadian Association of Petroleum Producers)的数据，到2015年底，加拿大西部的铁路石油运输能力将突破每日100万桶。
加拿大能源局数据显示，2014年第二季加拿大日出口原油16.3万桶，此后两个大型铁路石油运输终端投入使用。
但通过铁路运输石油套利的销售商，正在被石油生产商和综合炼油商所取代，比如Suncor Energy(SU.TO)和Cenovus Energy(CVE.TO)。
“交易商几乎是被挤出了市场，”Strobel Starostka的高管Travis Brock说。“生产商有长线计划。即便效益并不是最好，他们仍看重铁路原油运输，而且将坚持下去。”(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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