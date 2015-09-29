焦点：嘉能可反击债务疑虑 股价受提振收涨16.9%

路透约翰内斯堡/伦敦9月29日 - 矿业集团嘉能可(GLEN.L)周二称其仍强劲到足以应对当前大宗商品市场的震荡，这番表态帮助其股价上涨20%。

嘉能可股价周一暴跌约30%至记录低点，金属价格跌跌不休令其债务疑虑加剧。

嘉能可周二在伦敦市场收涨16.9%至0.8491英镑。

嘉能可称其业务在“运营和财务方面仍然强劲”，并对包括铜和煤炭等大宗商品业务的中长期基本面抱有信心。

“我们现金流仍为正，且流动性良好，绝对没有偿债问题，”公司发言人在声明稿中称。

“嘉能可没有债务契约，仍有坚实的信贷和可靠的融资渠道。”

嘉能可周一股价重挫，市值蒸发约35亿英镑，外界担心受大宗商品价格下滑影响，嘉能可的举措可能不足以削减其300亿美元的债务规模。

嘉能可2011年伦敦首次公开发行(IPO)筹资100亿美元，使该公司管理人员成为亿万富翁。现在有人猜测，让嘉能可管理层将该公司私有化可能是个不错的选择。

花旗(C.N)分析师表示，嘉能可应考虑通过管理层收购来私有化。这种方式会让该公司更容易重组，而且可以使各种资产剥离。

“在股市持续不愿以公允价值评估嘉能可业务时，管理层应让公司私有化，那样的话重组举措可以很容易并很快实施，”花旗分析师在客户报告中说。

但矿业领域银行家表示，嘉能可管理层几乎不可能筹集到足够的融资进行管理层收购。

一位银行业消息人士说，除了本月稍早已经宣布的举措外，嘉能可料将加快其出售资产计划，并称虽然可能采取分拆公司或收购交易业务，但可能性不大。

Investment Association等投资者对嘉能可的筹资方式提出批评，称该公司违反了股东保护原则。

Investment Association对路透证实，该机构正在与嘉能可谈判，但未提供更多细节。嘉能可拒绝置评。(完)