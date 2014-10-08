《RUSSELL专栏》嘉能可试图收购力拓 计划大胆却难解铁矿石困局

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 ClydeRussell 编译 张涛/李春喜/朱晓军

路透伦敦10月7日 - 嘉能可(GLEN.L)收购矿业巨头力拓(RIO.AX)遭拒，外界的各种议论表明，这宗交易可能是在正确时间进行的错误交易。

嘉能可提议要创建一个规模达1,600亿美元的巨无霸，当然勇气可嘉，而且如果价格诱人，甚至对于双方股东也是好事一桩。

但即使力拓接受了收购提议，这宗交易对于解决许多大宗商品市场以及这些商品生产商所面临的关键问题也无能为力。

嘉能可收购力拓，是为了获得力拓在澳洲的铁矿业务。在主要生产国中，澳洲铁矿成本最低。

嘉能可的业务版图中独缺铁矿石，而且这家瑞士公司设想，如果能把力拓买到手中，可以利用自己的贸易优势从经营良好的力拓铁矿中获取更多价值。

嘉能可与力拓市值图表：link.reuters.com/teb23w

然而，收购意向已被力拓董事会断然拒绝，这意味着嘉能可难以捡到便宜。如果执意收购，它要么提高收购价格，要么走敌意收购之路。

这两个选项对于嘉能可执行长格拉森博格来说都将是困难抉择。他去年把大宗商品贸易商嘉能可与矿业巨头斯特拉塔合并在一起，最初声称是对等合并，最终却由嘉能可占据主导地位。

**铁矿石前景是真正的问题**

显然，嘉能可要想成功收购力拓面临不小阻力，不过在矿业并购方面很可能会有更好的机遇。

铁矿石市场的主要问题在于，产能扩张已经超出最乐观的需求预测，市场将面临数年的价格低迷。

亚洲现货铁矿石.IO62-CNI=SI周一收报每吨78.90美元，较年初时下跌41%，并接近9月30日触及的五年低点77.50。

更重要的是，自铁矿石价格在2011年2月创下纪录高点以来，已经暴跌59%。2011年时，主要矿商计划投资数以十亿计的美元来扩大产能，他们认为中国会买下所有的产量。

但现实并非如此。虽然中国的进口需求增长强劲，但铁矿石产能扩张已经远超过这方面的增长，而且中国国内铁矿石生产较主要矿商的预计要强韧得多。

铁矿石价格要恢复并长期维持在每吨100美元上方，唯一的出路就是中国扩大需求，或更多产能退出市场。中国购买了全球海运铁矿石供应的三分之二。

中国经济增长在放缓，而且在发生变化，未来数年靠需求拉动铁矿石价格复苏的希望非常渺茫。

这意味着需要从供应面做出调整，现在看来大多数的高成本产能已经退出海运市场。

中国国内铁矿石产量似乎也在降低，尽管还没有在官方数据中体现出来。但国有企业旗下的许多大型矿商似乎仍在继续生产，尽管他们可能面临亏损。

这可能是因为对一些中国企业而言，保证就业比盈利更加重要。

所以产能调整只能在别处实现，目前的选择也很多。

**更佳并购目标**

通过收购铁矿石生产行业的竞争对手，力拓与必和必拓(BHP.AX)等巨头能够以最大化运营效率的名头或类似的企业常用手段来暗中削减产能。

西澳大利亚州第三大矿企Fortescue Metals Group(FMG.AX)债务负担沉重，因此显得较为脆弱。

亿万富翁Gina Rinehart在西澳大利亚州投资的产能5,600万吨的Roy Hill矿山项目正在建设中，将于明年投产，可能要面临当前低价环境的激战。

Atlas Iron(AGO.AX)等较小矿企据称正艰难度日，而规模100亿美元的Sino Iron项目可能也将换手--该项目合作方中国中信股份有限公司(0267.HK)和口无遮拦的澳洲矿业大亨Clive Palmer陷入长期诉讼战，现在已经失和。

英美资源集团(AAL.L)可能也在后悔，因其此前决定在巴西建设140亿美元的Minas Rio铁矿石项目。

关键在于，对于任何想涉足铁矿石的企业、或是现有矿企想通过并购来实现供应合理化，现在都有大量可选目标。

嘉能可-力拓并购方案算得上是不错的新闻头条，也为短线交易者提供了关注点，但可能就像莎士比亚在《麦克白》中所言“充满喧哗与骚动，却毫无意义。”(完)

(译文审校 高琦)

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