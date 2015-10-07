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国际财经 | 2015年 10月 8日 星期四 07:37 BJT

嘉能可关闭南非一铂金矿并裁员800多人 因铂金价格下跌

路透约翰内斯堡10月7日 - 全球矿商和大宗商品交易商嘉能可(GLEN.L)(GLNJ.J)周三表示，由于铂金价格下跌，已经关闭了在南非的Eland铂金矿。

该公司发言人Gugulethu Maqetuka称，裁员818人，60人调往公司的其他业务工作。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)

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