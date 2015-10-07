嘉能可关闭南非一铂金矿并裁员800多人 因铂金价格下跌

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透约翰内斯堡10月7日 - 全球矿商和大宗商品交易商嘉能可(GLEN.L)(GLNJ.J)周三表示，由于铂金价格下跌，已经关闭了在南非的Eland铂金矿。
该公司发言人Gugulethu Maqetuka称，裁员818人，60人调往公司的其他业务工作。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。