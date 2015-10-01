焦点：嘉能可资产剥离计划料不会纳入顶级矿山

2015年9月30日，嘉能可总部前的公司logo。 REUTERS/Arnd Wiegmann

* 出售全部农业资产可能收获100-120亿美元--瑞银

* 商品市场吹冷风，资产出售可能不容易

* 嘉能可在智利及秘鲁拥有顶级铜矿

* 资产分布图表link.reuters.com/vej75w

路透伦敦/约翰内斯堡9月29日 - 分析师称，债务沉重的嘉能可(GLEN.L)可能出脱全部旗下农业资产而非仅部分股权，但不太可能把其顶级矿场纳入资产剥离计划。

出售资产是嘉能可全面策略的一项利器，藉以将300亿美元债务减少三分之一，在股价今年跌去四分之三后，力挽投资者信心。

“如果台面上有让人感兴趣的条件，嘉能可或许会考虑出售全部的农业资产，”瑞银分析师Myles Allsop说。

“这些人非常务实--如果卖掉农业资产可以筹得100-120亿美元来解决资产负债表上的所有疑虑，他们会慎重考虑。”

嘉能可拒绝对出售全部农业资产的可能性置评。但一位接近该公司的消息人士称，如果收到具吸引力的报价，嘉能可势必得仔细考虑。

嘉能可农业部门侧重于谷物、油籽、棉花和食糖业务，三年前以61亿加元收购加拿大最大谷物加工商Viterra进行扩张。

但考虑到市场触及数年低位，尤其是部分买家认为嘉能可面临压力，要想为该部门的任何商品资产谋得一个好价钱估计不易。

“(农业)部门的获利极为波动。在市况低迷的时候出售表现较差的资产特别具有挑战，这不是个轻松的任务，”Investec分析师Marc Elliott称。

全球最大的原材料消费国--中国经济放缓、及供应充裕令农产品等大宗商品价格受挫。

“问题是嘉能可现在是不得不出售资产，如果我想从他们那买些什么，我不会给个好价钱，因为我知道他们现在很绝望，”Numis矿业销售专员Matthew Hasson称。

**位于南美的顶级矿业资产**

分析师表示，在这样低迷的市况下，嘉能可不会愿意出售旗下顶级资产。

嘉能可的部分顶级矿业资产位于南美，例如持有智利Collahuasi矿44%的股权、及持有秘鲁Antamina矿33.75%的股权。

“在这样的环境下，我不认为他们会想出售顶级矿业资产...在当下周期的这个时点，想以不错的价格出售铜资产其实相当困难，”Allsop表示。

嘉能可转而提供了购买一系列贵金属的机会，这些贵金属是基本金属作业过程中产生的副产品。

麦格理预估，嘉能可光是透过出售其10%的黄金产量，就可能获得最多达15亿美元资金。

分析师表示，这些出售程序已启动--通常是由个别矿商进行分开交易--预计未来几个月就能达成协议。

分析师表示，农业资产出售的时间会稍微久一些，可能在明年第一季完成。

嘉能可的减债计划，还包括削减运营资本与出售部分库存，但分析师表示，这个领域的规模不大，因为保持一定水平的库存，对交易操作而言相当重要。(完)