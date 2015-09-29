焦点：嘉能可股价暴跌约30% 金属价格跌跌不休令其债务疑虑加剧

路透伦敦9月28日 - 矿业及贸易集团嘉能可(GLEN.L)周一股价暴跌近30%，收于纪录低点，人们担心该公司在削减债务负担以抵挡全球金属价格持续下滑的冲击方面，做得还不够。

这家瑞士公司的市值蒸发了约35亿英镑(53.3亿美元)，该公司在2011年发售100亿美元的股票，把公司经理人变为亿万富翁股东，不过也背起了高额债务。在大宗商品下挫之际，公司债务问题愈发严重。

随着人们越来越担心该公司是否有能力保住其债信评级，嘉能可执行长格拉森博格(Ivan Glasenberg)本月屈于股东压力同意削减债务。

在铜和煤炭这两种嘉能可主要产品的价格下跌后，该公司表示将暂停派息并出售资产，以及通过其他途径来筹措资金，以削减多达300亿美元的债务，力图守住公司债信评级。

嘉能可股价下跌前，投资银行Investec发布的分析报告令人认为，若现货金属价格没有回升，则该公司的估值值得怀疑。报告指嘉能可债务负担过重，需要更进一步重组。

“我们的分析暗示，如果主要大宗商品价格仍处在当前价位，在没有大规模重组的情况下，嘉能可和英美资源集团(AAL.L)的股票价值可能差不多全部蒸发，”这位分析师写道。

在伦敦上市的嘉能可已透过一项定向发股集资25亿美元，这是其削减净债务计划的一部分。

嘉能可周一股价暴跌，拖累英国矿业类股整体表现，而新兴市场放缓及大宗商品价格崩跌本已重挫该板块。富时350矿业指数跌至2008年12月以来最低。

嘉能可和英美资源集团均拒绝置评。

**还有一些选项**

嘉能可8月下调交易部门获利预估，引发了此轮股价跌势。

此外，最大的商品消费国--中国的经济前景愈发不稳，及嘉能可最大的摇钱树--铜的价格下跌也给股价带来压力。

嘉能可股价周一收盘重挫29.4%至0.7809英镑，此前一度下跌高达31%至纪录低点0.6667英镑。今年迄今嘉能可股价大跌约75%。

英美资源集团股价收低10%。

嘉能可在2016年底前将净债务削减三分之一的计划，未能提振市场对该股的信心。

高盛分析师在上周的报告中表示：“嘉能可还有一些选项--进一步下调资本支出、释放更多运营资本等。近期表现欠佳意味着已经采取的措施不够，需要祭出更多举措。”

**中国前景**

中国经济前景亦拖累市场，中国制造业可能连续第二个月萎缩。根据官方数据，中国8月工业企业获利创四年来最快降速。

嘉能可已经将巴西一镍矿项目以800万美元出售给Horizonte Minerals (HZM.L)的消息未带来多少安慰。Hobart Capital Markets的Justin Haque表示，售价远远低于嘉能可当初所支付的价格。

交易商警告称，如果有更多资产待售，嘉能可股价可能进一步下滑。

“市场担心嘉能可可能大减价出售(资产)，”Beaufort Securities的销售交易员Basil Petrides表示。

“我认为目前没人知道嘉能可股价的底线在哪。”(完)