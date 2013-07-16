嘉能可因前景不佳宣布暂停澳洲铁矿石业务

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透悉尼7月16日 - 嘉能可(GLEN.L)称下月将暂停澳洲铁矿石生产，原因是市场环境恶化，从而结束了两年来试图在铁矿石业站稳脚跟的努力。
自从2011年中期以来，作为Ernest Henry铜矿的副产品，该公司年产100万吨铁矿石供应亚洲客户。与力拓(RIO.AX) (RIO.L)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)相比，产量非常小。
“营业收入下降，生产成本上涨，把产品从矿场运到市场的物流成本高企，侵蚀了这项业务的利润，”Ernest Henry Mining的一名发言人表示。(完)
(编译 张涛; 审校 李婷仪)
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路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。