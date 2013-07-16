嘉能可因前景不佳宣布暂停澳洲铁矿石业务

路透悉尼7月16日 - 嘉能可(GLEN.L)称下月将暂停澳洲铁矿石生产，原因是市场环境恶化，从而结束了两年来试图在铁矿石业站稳脚跟的努力。

自从2011年中期以来，作为Ernest Henry铜矿的副产品，该公司年产100万吨铁矿石供应亚洲客户。与力拓(RIO.AX) (RIO.L)和必和必拓(BHP.AX) (BLT.L)相比，产量非常小。

“营业收入下降，生产成本上涨，把产品从矿场运到市场的物流成本高企，侵蚀了这项业务的利润，”Ernest Henry Mining的一名发言人表示。(完)

(编译 张涛; 审校 李婷仪)

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