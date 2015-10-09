嘉能可将把全球锌产量削减4% 锌价应声反弹（更新版）

(新增分析师评论及价格反应)

路透墨尔本10月9日 - 大宗商品巨擘嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)周五表示，由于锌价太低，公司将把锌产量削减50万吨，相当于全球锌供应量的约4%。这是该公司应对大宗商品价格疲软的最新举措。

消息传出后，三个月期锌应声反弹6%。分析师称，这或预示着金属价格即将触底。自5月以来锌价已累计下跌30%，创下五年低位。

“对于嘉能可主导的市场而言，特别是镍和锌，这样做为市场带来了积极的因素，”澳新银行驻悉尼的分析师Daniel Hynes称。

“至于是否足以推动金属价格实现更有持续性的反弹，我们需要见到再多一两家企业加入这一潮流，”Hynes称。

嘉能可是全球最大的锌矿石生产商。该公司称，此次减产相当于其年产量的三分之一左右，主要在澳洲，当地将裁减535个岗位，此外还有南美和哈萨克斯坦。

该公司上月宣布将采取一系列措施，旨在将300亿美元的净负债减少三分之一，其中包括降低铜产量、暂停派息以及发售新股。

嘉能可称，在当前锌价水平，最好将资源留在地下。

“嘉能可认为，当前价格并未真实反映我们资源稀缺性的价值，”嘉能可在给港交所的公告中说。

此次减产将令该公司第四季矿产量减少约100,000吨含锌金属。该公司此前曾预期，今年生产152万至157万吨锌。

在此之前，今年的锌矿供应已经注定会萎缩，因五矿资源(1208.HK)关闭在澳洲的大型锌矿Century，该矿约占全球供应总量的4%，而且印度Vedanta (VED.L)旗下位于爱尔兰的Lisheen锌矿也将关闭。

期铅价格也上涨近3%。铅锌通常一并开采。

“嘉能可对锌、铅及白银的中长期前景依然表示乐观，此决定将确保我们的锌业务日后更能得以持续发展，”公告称。

嘉能可澳洲发言人拒绝透露此次减产将能节约多少营运资本或支出，也不愿就减产预计持续时间置评。

伦敦金属交易所(LME)期锌一度涨逾6%，0320 GMT涨5.8%至每吨1,763美元，创五年多以来最大单日涨幅。(完)