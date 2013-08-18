澳洲个股：嘉能可最多料将减计70亿美元资产，主要来自斯特拉塔

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较小型船舶运价上升
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
但是，包括铜项目在内的其他资产的价值也可能减计，这部分项目占斯特拉塔未来矿山和扩张潜能的很大一部分。
嘉能可周日拒绝置评。
根据嘉能可提供的13位分析师的普遍预估，半年度核心获利，即EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)为58.8亿美元，而可分配利润或净利为17亿美元。(完) (编译 徐文焰/朱晓军；审校 张涛)
波罗的海巴拿马型船运价指数上升28点，或1.77%，收报1,611点，为2014年1月以来最高。日均获利升232美元，报12,908美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。