澳洲个股：嘉能可最多料将减计70亿美元资产，主要来自斯特拉塔

但是，包括铜项目在内的其他资产的价值也可能减计，这部分项目占斯特拉塔未来矿山和扩张潜能的很大一部分。

根据嘉能可提供的13位分析师的普遍预估，半年度核心获利，即EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)为58.8亿美元，而可分配利润或净利为17亿美元。(完) (编译 徐文焰/朱晓军；审校 张涛)