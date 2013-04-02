嘉能可再次延后完成收购Xstrata日期

路透伦敦4月2日 - 嘉能可(Glencore)(GLEN.L)周二表示，由于中国方面还在进行调查，它们再次延后预计与Xstrata完成合并的日期至5月2日。

嘉能可等待中国的审批已经好几个月了，中国是该公司经销的原料和矿产品的最大买家。嘉能斥资350亿美元收购矿商Xstrata，涉资规模为该行业迄今最大。

嘉能可周二表示，已与中国商务部进行建设性讨论，但并不认为有希望在先前的截止日期4月16日之前获批。(完)

(编译 李春喜 审校 沈以文)

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