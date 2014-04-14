五矿资源为首中资财团收购秘鲁铜矿

* 出售秘鲁铜矿资产给五矿资源为首的一个财团

* 交易金额为现金58.5亿美元

* 嘉能可表示所得资金将很大一部分用于削减资产负债表中的债务

路透4月13日 - 嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)(GLEN.L)已将秘鲁LasBambas铜矿权益出售给一中资财团，交易金额约为60亿美元，为中资企业近几年来规模最大的矿产收购交易之一。

嘉能可周日宣布，已将这部分权益出售给香港上市公司五矿资源(1208.HK)为首的一个财团。五矿资源是中国五矿集团公司的海外分支。

财团中另外两家公司为香港国新国际投资有限公司以及中信金属公司。

之前有报导称，五矿在该铜矿资产的竞争中为优先竞购方。

嘉能可同意出售LasBambas以确保中国竞争监管当局同意其收购斯特拉塔(Xstrata)，因中国政府担心合并后的公司在铜市上权力过大。

自从LasBambas被挂牌出售以来，外界就认为差不多铁定要卖给中国企业，因中国国营公司资金雄厚，且该国的铜需求量极大--中国已经是全球最大的铜消费国。

LasBambas是斯特拉塔旗下规模最大的矿业项目之一，将于2015年投产。预计投产后前五年的年产量超过45万吨铜，之后为30万吨。

嘉能可将在交易完成后收到约58.5亿美元现金。除此之外，今年年初至协议完成期间的所有资本支出和项目开发成本，也将由该财团支付。

今年截至3月31日的资本支出和其他成本约为4亿美元。

嘉能可表示，资产出售的收益将“立刻大幅”降低其负债比例。

该交易预计将在第三季末之前完成，还需获得中国商务部和五矿资源股东的批准。

嘉能可称，中国五矿有色金属股份有限公司已经同意投票赞成该交易。该公司持有五矿资源74%的股权。

嘉能可表示，将会继续寻找再投资机会，如果还有任何剩余资金将会返还股东。

BMO资本市场和瑞士信贷为嘉能可提供交易顾问服务。(完)

(编译 郑茵/徐文焰；审校 李爽)

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