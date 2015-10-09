嘉能可全球锌产量将减少50万吨并裁员

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透墨尔本10月9日 - 大宗商品巨擘嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)周五表示，由于锌价太低，公司将把全球锌产量削减50万吨，相当于其年度锌产量的约三分之一。
“嘉能可今天宣布将澳洲、南非和哈萨克斯坦的含锌金属矿产量减少50万吨，”嘉能可在给港交所的公告中说。
“嘉能可对锌、铅和银的中长期前景仍持正面看法，不过我们正在采取积极主动的产量管理方法，作为对当前锌价的应对措施，”公告称。
嘉能可表示，减产将导致所有相关部门进行裁员，公司将在未来几天开始与员工谈及此事。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。