嘉能可全球锌产量将减少50万吨并裁员

路透墨尔本10月9日 - 大宗商品巨擘嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)周五表示，由于锌价太低，公司将把全球锌产量削减50万吨，相当于其年度锌产量的约三分之一。

“嘉能可今天宣布将澳洲、南非和哈萨克斯坦的含锌金属矿产量减少50万吨，”嘉能可在给港交所的公告中说。

“嘉能可对锌、铅和银的中长期前景仍持正面看法，不过我们正在采取积极主动的产量管理方法，作为对当前锌价的应对措施，”公告称。

嘉能可表示，减产将导致所有相关部门进行裁员，公司将在未来几天开始与员工谈及此事。(完)