欧股业绩：嘉能可半年度核心利润下滑，受斯特拉塔资产减计影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦8月20日 - 嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)宣布半年度核心获利比上年同期下滑9%，因对于斯特拉塔的资产减计了77亿美元。这是嘉能可与斯特拉塔合并以来的首份完整财报。
嘉能可称，半年度经调整后的核心利润--即未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)总计60亿美元，处于分析师预估区间的较高一端，低于去年同期的66亿美元。
嘉能可称，两家公司整合过程的进展超过了预期，可实现的成本节省和协同效应有望“远超”先前预计的每年5亿美元。(完)
(编译 隋芬; 审校 李春喜)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。