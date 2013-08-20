欧股业绩：嘉能可半年度核心利润下滑，受斯特拉塔资产减计影响

路透伦敦8月20日 - 嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)宣布半年度核心获利比上年同期下滑9%，因对于斯特拉塔的资产减计了77亿美元。这是嘉能可与斯特拉塔合并以来的首份完整财报。

嘉能可称，半年度经调整后的核心利润--即未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)总计60亿美元，处于分析师预估区间的较高一端，低于去年同期的66亿美元。

嘉能可称，两家公司整合过程的进展超过了预期，可实现的成本节省和协同效应有望“远超”先前预计的每年5亿美元。(完)