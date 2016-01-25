美元下滑 油价和股市重启跌势促使投资人避险

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透纽约1月25日 - 美元周一小跌，因油市重启跌势带动投资人转投欧元、瑞郎和日圆等通常被认为风险较低的货币。
油价周一重挫6%。伊拉克宣布录得创纪录原油产量，令已经严重供应过剩的油市雪上加霜，且石油输出国组织(OPEC)高阶官员暗示，除非非OPEC产油国配合，否则不太可能减产。
美国股市大跌，跟随欧洲股市走势，受能源股跌势拖累。
“(上周)油价反弹，因一些投资人认为已经见底，并开始买回，但在周一(OPEC)的讲话后，我们再度开始看到油价急跌。”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza称。
上周五油价暴涨约10%，为史上最大的单日升幅之一。
周一油价重拾跌势，令投资人再度关注对全球经济的负面展望，全球第二大经济体－中国经济成长放缓及油价疲弱。
从今年年初开始主导市况的这一负面展望，趋向于令欧元、日圆和瑞郎得益，对美元不利。
“今年头几周的不利冲击仍颇为强劲，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“路线图是当市场感到不安时，日圆和欧元会表现出众。”
Serebriakov还表示，欧洲央行总裁德拉吉上周暗示，该行可能早至3月就追加刺激计划，这有助于使市场人气恢复正常。“但我认为市场找到一些持续的稳定性还需要些时日。”
美元兑日圆JPY=跌0.4%，报118.33日圆，但远高于上周触及的一年低点115.97日圆。欧元兑美元EUR=升约0.5%，报1.0850美元。瑞郎兑美元CHF=上涨，美元跌0.3%，报1.0129瑞郎。
在主要货币中，加元波动幅度最大，兑美元重挫1%，报1.4261加元。
“目前加元走势同油价息息相关，所以油价一有风吹草动，加元就会受牵连。”Esparza表示。
今日 上日 当日 今年以来 2015年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0847 1.0794 +0.49 -0.12 1.0860
美元/日圆 JPY= 118.28 118.77 -0.41 -1.68 120.30
欧元/日圆 EURJPY= 128.32 128.24 +0.06 -1.65 130.47
美元/瑞郎 CHF= 1.0123 1.0156 -0.32 +1.05 1.0018
英镑/美元 GBP= 1.4247 1.4263 -0.11 -3.33 1.4738
美元/加元 CAD= 1.4289 1.4115 +1.23 +3.25 1.3839
美元/离岸人民币 CNH= 6.6070 6.6102 -0.05 +0.59 6.5680
澳元/美元 AUD= 0.6954 0.7000 -0.66 -4.41 0.7275
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0986 1.0968 +0.16 +0.92 1.0886
欧元/英镑 EURGBP= 0.7610 0.7570 +0.53 +3.30 0.7367
新西兰元/美元 NZD= 0.6450 0.6490 -0.62 -5.49 0.6825
美元/挪威克朗 NOK= 8.7518 8.7341 +0.20 -1.00 8.8398
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5088 9.4414 +0.71 -0.96 9.6011
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5643 8.5764 -0.14 +1.39 8.4465
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2987 9.2668 +0.34 +1.40 9.1705
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 刘静)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。