美元下滑 油价和股市重启跌势促使投资人避险

路透纽约1月25日 - 美元周一小跌，因油市重启跌势带动投资人转投欧元、瑞郎和日圆等通常被认为风险较低的货币。

油价周一重挫6%。伊拉克宣布录得创纪录原油产量，令已经严重供应过剩的油市雪上加霜，且石油输出国组织(OPEC)高阶官员暗示，除非非OPEC产油国配合，否则不太可能减产。

美国股市大跌，跟随欧洲股市走势，受能源股跌势拖累。

“(上周)油价反弹，因一些投资人认为已经见底，并开始买回，但在周一(OPEC)的讲话后，我们再度开始看到油价急跌。”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza称。

上周五油价暴涨约10%，为史上最大的单日升幅之一。

周一油价重拾跌势，令投资人再度关注对全球经济的负面展望，全球第二大经济体－中国经济成长放缓及油价疲弱。

从今年年初开始主导市况的这一负面展望，趋向于令欧元、日圆和瑞郎得益，对美元不利。

“今年头几周的不利冲击仍颇为强劲，”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“路线图是当市场感到不安时，日圆和欧元会表现出众。”

Serebriakov还表示，欧洲央行总裁德拉吉上周暗示，该行可能早至3月就追加刺激计划，这有助于使市场人气恢复正常。“但我认为市场找到一些持续的稳定性还需要些时日。”

美元兑日圆JPY=跌0.4%，报118.33日圆，但远高于上周触及的一年低点115.97日圆。欧元兑美元EUR=升约0.5%，报1.0850美元。瑞郎兑美元CHF=上涨，美元跌0.3%，报1.0129瑞郎。

在主要货币中，加元波动幅度最大，兑美元重挫1%，报1.4261加元。

“目前加元走势同油价息息相关，所以油价一有风吹草动，加元就会受牵连。”Esparza表示。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0847 1.0794 +0.49 -0.12 1.0860

美元/日圆 JPY= 118.28 118.77 -0.41 -1.68 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 128.32 128.24 +0.06 -1.65 130.47

美元/瑞郎 CHF= 1.0123 1.0156 -0.32 +1.05 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4247 1.4263 -0.11 -3.33 1.4738

美元/加元 CAD= 1.4289 1.4115 +1.23 +3.25 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.6070 6.6102 -0.05 +0.59 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.6954 0.7000 -0.66 -4.41 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0986 1.0968 +0.16 +0.92 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7610 0.7570 +0.53 +3.30 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6450 0.6490 -0.62 -5.49 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.7518 8.7341 +0.20 -1.00 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5088 9.4414 +0.71 -0.96 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5643 8.5764 -0.14 +1.39 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2987 9.2668 +0.34 +1.40 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)