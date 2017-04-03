第四季全球外汇储备中美元占比升高 中止连三季下滑--IMF

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透3月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，2016年第四季向IMF报告的外汇储备中，美元占比升高，中止连三季下滑的情况，美元储备的绝对水准创纪录高位。
在2016年10-12月向IMF报告的外汇储备中，美元储备升至创纪录的5.05万亿美元，占比为近64%。第三季时美元储备触及两年最低4.94万亿美元，或占比63.3%。
另一方面，IMF首次公布人民币作为外汇储备的持有情况，总计为845.1亿美元，占比为略高于1%。
欧元占比从前季的20.2%降至19.7%，为一年来最低。日圆则从4.4%降至4.2%，为2016年第一季以来最低。
IMF数据也显示，全球整体外汇储备从第三季的11.06万亿美元下滑至10.8万亿美元。整体已分配储备也增加，从之前的7.8万亿美元上升至7.9万亿美元。(完)
(编译 戴素萍 审校 艾茂林)
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