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国际财经 | 2017年 3月 13日 星期一 18:23 BJT

全球减产协议有可能不会被延长--俄油

路透莫斯科3月13日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油) (ROSN.MM)周一称，由于主要参与国意愿不足，加上美国的页岩油生产情况，全球减产协议有可能不会被延长。

“我们认为，从长远看，全球石油需求状况以及油价超低时期行业投资减少，将会平衡市场，但依然存在价格战卷土重来的风险，”该公司的一位发言人对路透称。(完)

(编译 侯雪苹；审校 王兴亚)
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