全球减产协议有可能不会被延长--俄油

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透莫斯科3月13日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油) (ROSN.MM)周一称，由于主要参与国意愿不足，加上美国的页岩油生产情况，全球减产协议有可能不会被延长。
“我们认为，从长远看，全球石油需求状况以及油价超低时期行业投资减少，将会平衡市场，但依然存在价格战卷土重来的风险，”该公司的一位发言人对路透称。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王兴亚)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。