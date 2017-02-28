2016年全球金融科技投资增长10% 中国贡献巨大--埃森哲

路透东京2月28日 - 美国谘询公司埃森哲(Accenture)周二称，去年全球对金融科技风投企业的投资增长10%至232亿美元，得益于中国和日本投资者的巨大兴趣。

去年中国的金融科技投资增长逾两倍至100亿美元，相关交易为55宗，占亚太地区金融科技投资的90%。

埃森哲称，日本2016年金融科技投资亦大增，共有14宗交易，投资总额为1.54亿美元，较2015年的6,500万美元增长逾一倍。埃森哲的分析基于CB Insights的数据。

金融科技风投企业通常借助云数据存储、智能手机等技术，提供从贷款和保险到支付服务及众筹等便宜且便捷的服务。

中国金融科技投资受到重磅交易的提振，譬如像电商巨头阿里巴巴(BABA.N)旗下蚂蚁金服45亿美元的融资交易。

埃森哲称，中国第二大电商企业京东(JD.O)也为旗下一家消费金融公司融资10亿美元。

“许多中国金融服务公司正在投资金融科技公司，研发像区块链技术等尖端解决方案，”埃森哲中国金融服务主管Albert Chan称。(完)