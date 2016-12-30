焦点：2016年全球股权融资规模下滑 银行业者对前景持谨慎态度

路透伦敦12月30日 - 周五的数据显示，2016年全球股权融资规模下降超过四分之一，受地缘政治冲击、以及多宗首次公开发行(IPO)失败的影响，而2017年的前景看起来也摇摆不定。

汤森路透股权资本市场(ECM)截至12月28日的数据显示，2016年企业的股权融资规模为6,489亿美元，2015年为8,730亿美元。

通过IPO筹得的资金规模下降了近三分之一，为1,306亿美元，尽管今年后期股指触及纪录高位。

“今年股市动荡。曾出现过IPO已启动但未能完成的情况，而供股也有所减少，”摩根大通(JPM.N)欧洲、中东和非洲(EMEA)股权资本市场业务主管Achintya Mangla说道。摩根大通的全球供股和IPO业务表现在同业排名中占据首位。

“2017年仍将充满不确定性且动荡，我预计IPO的规模和今年差不多。”

Mangla还称，虽然他预计IPO活动不会升温，但供股和并购相关融资可能增加，有望提升股权资本市场的整体交易量。

今年最大手笔的IPO是9月中国邮储银行(1658.HK)上市，定价处于指导区间低端；股票挂牌后最初持平，但此后已下跌逾10%。

欧洲支付服务企业Nets(NETS.CO)和能源企业Innogy(IGY.DE)在完成大规模IPO后股价下滑，令投资者十分不安，导致银行人士在2016年第四季的一系列其他企业IPO中无法获得足够的认购支持。

IPO通常需要至少四周时间完成，一些IPO的取消被归咎于市场波动。欧洲IPO数量较2015年减少一半以上。

这种情况可能会在2017年继续，法国、德国和荷兰将举行大选，英国也将正式启动退欧程序，这些预计会限制适合IPO的窗口期数量。

**蓄势待发**

但一些大型交易的筹备工作正在进行当中，可能有助于提振未来一年的股权融资活动。

西班牙电信(TEF.MC)已聘请瑞银(UBSG.S)、摩根士丹利(MS.N)和巴克莱(BARC.L)，担任其英国移动业务O2上市的全球协调人。该业务上市融资规模可能约为100亿英镑(122亿美元)。

西门子(SIEGn.DE)旗下保健业务子公司计划进行IPO，拜耳(BAYGn.DE)也将筹集资金、为收购孟山都(MON.N)提供支持，这些也可能成为大规模交易。

与此同时，意大利裕信银行(CRDI.MI)计划通过发股融资130亿欧元(136亿美元)，以清理资产负债表，保护自身免于陷入银行业危机。

瑞士信贷(CSGN.S)计划让其国内业务上市，以融资最多40亿瑞郎(39亿美元)。据称德意志银行(DBKGn.DE)也在考虑强化资本的各种选项。

传讯应用程序Snapchat提出首次公开发行的决定，也有可能说服其他科技企业起而效尤。

“科技企业的估值在私募市场向来都能达到相当诱人的水准，不过私募资金领域的热度有所降低，IPO的途径看起来更有吸引力，”巴克莱欧洲、中东与非洲股权资本市场联席主管Tom Johnson表示。

“若美国一些大型科技公司的上市进行顺利，我们预期有更多企业也会跟进。”

不过，对于投资者明显把兴趣从固定收益领域转向股市，就能保证发股能顺利进行这点，部分银行界人士态度较为谨慎。

“这看起来像是牛市，但投资者还是得精挑细选，”Johnson表示。

“今年的市场表现好坏不一，因此会有一些顾虑，估值也必须反映这点。”(完)