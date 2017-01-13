焦点：2017年初全球评级展望形势严峻 意大利将率先面对考验

路透伦敦1月12日 - 目前面临信用评级下调风险的国家数量达到纪录高点。评级机构周五将公布对意大利的评级检视结果，这将是今年出炉的首份重要国家评级检视报告。

全球增长正在逐步好转，石油和金属价格也在回升，但全球政治不确定性加剧，以及大宗商品价格此前持续两年走疲的影响仍在，意味着很多国家仍面临巨大压力。

在大型评级机构跟踪的120-130个国家中，有接近四分之一的国家面临评级下调风险，这意味着金融危机以来，已持续八年的全球信用质量恶化趋势还可能延续下去。

标准普尔给予负面评级展望的国家数量目前超过了正面展望的国家，分别为30个和七个，比率约4:1；而惠誉给予负面和正面评级展望的国家数量之比为6:1。AAA评级的国家数量在缩减，标普给予BBB-或以上评级(即投资级)的国家占比也降至52%的纪录低点。

今年伊始，欧洲评级展望为正面的国家数超过了负面展望的国家数，为10年以来首见。但意大利仍是一个异类，DBRS本周将公布对意大利的评级检视结果，这可能是2017年最受关注的评级报告之一。

这家加拿大评级机构是欧洲央行参考的四家评级机构之一。若DBRS下调意大利评级，则欧洲央行将提高适用于意大利债券的“扣减率”，从而令依赖该央行提供零利率融资的意大利银行业承受更大压力。

使用信用违约互换(CDS)的一个S&P Capital IQ模型显示，市场目前对意大利的定位是较DBRS的A(low)评级低整整四个级距，正常来讲这预示着评级将被下调。

周五将参与相关评级决定的DBRS首席分析师Fergus McCormic，一直对西雅那银行(Banca MPS)的支持计划比较放心，也不认为意大利将会提前选举。

“现在的关键问题是，政府的预防性责任共担资本重组计划能否恢复投资者对整个意大利银行体系的信心，”他对路透表示。其并称本月底之前有关该国选举法的决定，将对国家政治前景起到关键作用。

周五对葡萄牙来说也十分重要，该国市场压力再次加剧之际，穆迪将评估该国评级。波兰也在评估名单之列。惠誉要评定冰岛评级，该国在解除资本管制，但刚刚用两个月时间组建了新政府。

1月27日事情也不少，穆迪第一次有机会决定英国的负面展望，惠誉将确定土耳其评级，而土耳其里拉正直线下挫，外界担忧该国政府和经济。

**南半球**

被认为很有可能被剥夺投资级评级的是南非，该国正疲于应对政府分裂和经济困境，该国经济大概占撒哈拉以南非洲地区国内生产总值(GDP)的三分之一。

标准普尔要到6月2日才会对南非进行正式复评，目前给予南非的主权债信评级是仅比垃圾级高一个级距的“BBB-”，展望为负面。穆迪给予南非的评级较标普的可比评级高一个级距，穆迪下次将于4月7日评估南非。惠誉给予南非的评级与标普相同，也仅比垃圾级高一个级距。

这三家信评公司都在关注南非经济是否会陷入衰退，以及该国备受珍视的央行独立性或是财政部是否会对政治势力妥协。与此同时，预测意大利本周可能遭降评的模型预期，南非的评级可能被大砍2-3个级距。

“我们预期南非将遭降评，”安本资产管理新兴市场投资组合经理Viktor Szabo表示。“虽非必然，但主要原因仍摆在那儿，就是(总统)祖马。”

展望为负面的拉美国家数量最多，以标普来看，就有12个拉美国家被给予负面展望。

即便欧洲的情况这次看来好一些，但也有警告指出欧洲的情况可能很快再度变坏，德国、法国、荷兰都即将选举，意大利也可能举行选举，更别说还有英国退出欧盟这个因素了。

“政治面出现意外结果的前景，可能导致欧元区成员国政策急遽转变，那恐怕影响到主权评级，”标普首席主权评级分析师Moritz Kraemer称。(完)