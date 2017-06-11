焦点：三大评级机构警告英国大选结果带来评级风险 保持密切关注

路透6月9日 - 负责对英国做出债信评级的几家机构周五称，大选产生悬峙议会，可能对英国退欧谈判产生冲击，导致进行另一场提前选举，并改变未来经济政策的路径。

英国选民在周四的大选中给予首相特雷莎·梅当头一棒，她提前进行选举，本是为了增强对于退欧谈判的操控，不成想反而丢掉了在议会中多数席位的优势，使英国陷入政治动荡之中。

特雷莎·梅周五表示，她将组建一届新政府，提供确定性并带领英国与欧盟协商退欧事宜，从而争取一个成功的退出协议。她可能会依赖北爱尔兰民主联盟党(DUP)内“伙伴”的支持。

全球三大评级机构：惠誉、穆迪和标普全球，均对英国评级给予负面展望。评级高低影响到一国政府在金融市场借入资金的成本。

虽然周五没有评级机构调整对英国的评级，但他们均发表声明，对新的政治问题给英国经济带来的风险提出警告。英国是全球第五大经济体。

“英国大选给国家的政策纲领、政治凝聚力和下届英国政府的任期寿命均带来不确定性，”惠誉在声明中称。“这将影响到英国退欧，而且有可能影响财政政策。”

惠誉补充说，悬峙议会扩大了英国退欧谈判可能出现结果的范围，其中包括无序退欧和可能的“较软”退欧协议。

标普全球称，大选结果不会马上对英国债信评级有影响，但警告说这样的结果也许会导致退欧谈判推迟，从而带来更多不确定性。

“此外，我们不排除举行再次提前大选的可能性。我们目前对长期评级的负面展望中也反映了这些考虑。”

在去年6月英国举行退欧公投后，标普全球和惠誉立即将该国评级调降至“AA”。

穆迪则表示，鉴于英国的预算赤字和不断升高的公共债务，评级可能要取决于退欧结果和财政进展。

穆迪称，正在“监视英国组建新政府的进程，并将适时评估债信影响。”

穆迪自2013年2月以来对英国的评级一直为“Aa1”，比其他两大机构高出一个级距，(完)