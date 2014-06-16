今年全球广告支出将增长5.4% 受世界杯助推

路透巴黎6月16日 - 根据法国广告巨头Publicis(PUBP.PA)旗下Zenith Optimedia，预计全球广告市场今年增长5.4%，规模达到5,240亿美元，受足球世界杯期间电视广告提振。

该预估机构将之前对今年广告业的增长预估下调了0.1个百分点，因乌克兰政治动荡损及当地经济。

全球广告业巨头--Martin Sorrell麾下的WPP(WPP.L)，以及Omnicom(OMC.N)和Publicis的增速通常与全球国内生产总值(GDP)增速相关联。由于美国、日本和中国料将稳步增长，广告商料获益。美国是全球最大的广告市场，日本和中国紧随其后。

Zenith表示，截至年底，全球广告支出总额将增至5,240亿美元，受全球经济前景好转和移动广告迅速增长提振。

“未来两年广告业增长将继续提高，2015年增速达到5.7%，2016年达到6.1%，受包括欧元区在内的经济持续复苏推动，”Zenith Optimedia在一份声明中说。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。