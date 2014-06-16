今年全球广告支出将增长5.4% 受世界杯助推

国际油价可能再次下挫 因美国页岩油涌入市场--道达尔CEO
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total) 执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。
路透巴黎6月16日 - 根据法国广告巨头Publicis(PUBP.PA)旗下Zenith Optimedia，预计全球广告市场今年增长5.4%，规模达到5,240亿美元，受足球世界杯期间电视广告提振。
该预估机构将之前对今年广告业的增长预估下调了0.1个百分点，因乌克兰政治动荡损及当地经济。
全球广告业巨头--Martin Sorrell麾下的WPP(WPP.L)，以及Omnicom(OMC.N)和Publicis的增速通常与全球国内生产总值(GDP)增速相关联。由于美国、日本和中国料将稳步增长，广告商料获益。美国是全球最大的广告市场，日本和中国紧随其后。
Zenith表示，截至年底，全球广告支出总额将增至5,240亿美元，受全球经济前景好转和移动广告迅速增长提振。
“未来两年广告业增长将继续提高，2015年增速达到5.7%，2016年达到6.1%，受包括欧元区在内的经济持续复苏推动，”Zenith Optimedia在一份声明中说。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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