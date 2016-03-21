全球网络广告支出将在2017年超过电视广告--ZenithOptimedia

路透3月21日 - 预测机构ZenithOptimedia周一称，到2017年，全球企业用于网络广告的开销预计将首次超过电视广告。

Zenith称，预计2016年网络广告增幅是其他类型广告的逾两倍，受社交媒体、网络视频和付费搜索的广告需求推动。

该机构去年12月曾表示，预计网络广告支出要到2018年才会超过电视广告。

“全球经济面临明显的挑战，”Zenith称。

“但广告商的信心大致没有动摇，自从我们去年12月发布上次预测以来，我们对2016年全球广告增长的预测基本没变。”

ZenithOptimedia是法国Publicis(PUBP.PA)旗下公司，它将今年的全球广告增幅预估值从12月时的4.7%调降至4.6%。但仍高于2015年的实际增幅3.9%。

2016年的广告行业，将受到巴西奥运会、欧洲足球锦标赛和美国总统大选相关广告提振。

但ZenithOptimedia指出，中国、俄罗斯和巴西的情势，以及围绕英国退欧的不确定性是全球经济面临的挑战。(完)