全球网络广告支出将在2017年超过电视广告--ZenithOptimedia

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透3月21日 - 预测机构ZenithOptimedia周一称，到2017年，全球企业用于网络广告的开销预计将首次超过电视广告。
Zenith称，预计2016年网络广告增幅是其他类型广告的逾两倍，受社交媒体、网络视频和付费搜索的广告需求推动。
该机构去年12月曾表示，预计网络广告支出要到2018年才会超过电视广告。
“全球经济面临明显的挑战，”Zenith称。
“但广告商的信心大致没有动摇，自从我们去年12月发布上次预测以来，我们对2016年全球广告增长的预测基本没变。”
ZenithOptimedia是法国Publicis(PUBP.PA)旗下公司，它将今年的全球广告增幅预估值从12月时的4.7%调降至4.6%。但仍高于2015年的实际增幅3.9%。
2016年的广告行业，将受到巴西奥运会、欧洲足球锦标赛和美国总统大选相关广告提振。
但ZenithOptimedia指出，中国、俄罗斯和巴西的情势，以及围绕英国退欧的不确定性是全球经济面临的挑战。(完)
(编译 白云; 审校 陈宗琦)
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