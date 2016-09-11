2015年全球机场客流量增长6.4% 为2010年来最快增幅--ACI报告

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透蒙特利尔9月9日 - 据国际机场协会(Airports Council International/ACI)周五发布的数据，去年全球机场客流量创下2010年以来达到最快增幅，客流量增长6.4%至72亿人次。
但ACI报告称，因武装袭击、地缘政治方面的动荡、以及旅客排队安检方面可能面临瓶颈等因素，今年的客流量增长或将受到影响。
“在2016年余下的时间中，保持谨慎乐观十分重要，”ACI全球总干事Angela Gittens在新闻发布会上称。“需求持续增长面临诸多阻力，这或可能在中短期拖累增长前景。”
报告称，2015年整个亚太地区的客流量为24.6亿人次，比上年同期高出8.6%；亚特兰大的哈兹菲尔德-杰克逊国际机场仍是全球最繁忙的机场。
ACI称，2015年新兴市场和发展中国家的客流量上升8.1%，而在增长缓慢的成熟市场，客流量上升了5.2%。ACI收集了160个国家逾2,300家机场的数据。
巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的客流量每年上升8.2%。
全球而言，37个大型机场的客流量达到逾4000万人次，比2005年的数字高出一倍多。(完)
(编译 王琛；审校 王洋)
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