焦点：今年全球铝过剩产能料大降 受中国治理雾霾影响--路透调查

路透伦敦5月2日 - 一项路透调查显示，全球铝过剩产能今年将大幅下降，受到主要生产国中国的污染治理行动的影响，并且到2018年料将出现短缺，不过市场已基本将相关影响消化。

铝是今年以来伦敦金属交易所(LME)表现最佳的金属，年初以来已上涨13%，触及28个月高位。

触发这波市场涨势的因素在于，中国政府一份文件提议，山东、河南、河北和山西四省应该在冬季月份将铝产能减少约三分之一。

受到该消息的影响，路透调查的分析师下调了对全球铝过剩产能的预估，至82,000吨，较1月份前次调查时预估的317,000吨下调了74%。他们同时预估2018年将出现200,000吨的缺口。

他们还上调了价格前景。30位分析师的预期中值显示，今年现货铝均价料为每吨1,835美元，较前次预估高出9%，但较周五收盘价跌4%。

“唯有时间才能证明本地政策是否会实际转化为产出缩减，但中国供应形势朝有利多头发展将不会轻易改变，”渣打分析师Nicholas Snowdon表示。

“我们预期下波铝价涨势将出现在下半年，可能会落在第四季，届时减产效应将更为明显，对实货市场构成真正的冲击。”

**铜市趋于均衡**

全球最大铜矿脉--智利Escondida矿场罢工时间拉长，加上第二大矿脉印尼Grasberg停产，也让铜市受到供应面的冲击。

分析师目前多认为铜市将供应将短缺1.7万吨，前次调查则是预期将过剩8万吨，明年短缺将恶化至7.2万吨。

“由于中国当局查缉污染问题，铜精矿的品质是一大关键。这可能导致今年稍晚市况趋紧，”SP Angel分析师John Meyer表示。

这一形势促使分析师将今年LME现货铜均价预估上调至5,734美元，较前次调查时高出7%，预计2018年将进一步涨至5,787美元。

**锌缺口缩窄**

锌价上涨带动全球矿产商提高产量后，分析师认为过去三个月锌供应已小幅增加。

目前对2017年全球锌供应缺口的预估缩窄为336,500吨，较1月调查时下降14%，明年将进一步缩窄至182,000吨。

分析师预计今年现货锌均价为2,772美元，较当前水准高5%。

经济学人讯息部分析师Mike Jakeman称，“我们预计2017-18年精炼市场将维持短缺状态，因矿场关闭抑制了矿石供应。”

“风险在于，价格和升水上涨会将原先的场外库存更大量地吸引进场，从而削弱原本利多的基本面。”

**镍对菲律宾无动于衷**

分析师对镍的预估变动不大，尽管不断有消息称菲律宾出于环保考虑要求关闭镍矿场。

现货镍价今年料平均为每吨10,673美元，较上次调查下降1%，市场缺口料为46,500吨，上次预估为53,000吨。

“目前来看，菲律宾似乎不太可能大幅减少镍矿出口，最大的镍矿商亚洲镍业(Nickel Asia)目前预计今年出口回升9%，”麦格理资深顾问Jim Lennon在报告中称。(完)