焦点：今年全球铝过剩产能料大降 受中国治理雾霾影响--路透调查

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透伦敦5月2日 - 一项路透调查显示，全球铝过剩产能今年将大幅下降，受到主要生产国中国的污染治理行动的影响，并且到2018年料将出现短缺，不过市场已基本将相关影响消化。
铝是今年以来伦敦金属交易所(LME)表现最佳的金属，年初以来已上涨13%，触及28个月高位。
触发这波市场涨势的因素在于，中国政府一份文件提议，山东、河南、河北和山西四省应该在冬季月份将铝产能减少约三分之一。
受到该消息的影响，路透调查的分析师下调了对全球铝过剩产能的预估，至82,000吨，较1月份前次调查时预估的317,000吨下调了74%。他们同时预估2018年将出现200,000吨的缺口。
他们还上调了价格前景。30位分析师的预期中值显示，今年现货铝均价料为每吨1,835美元，较前次预估高出9%，但较周五收盘价跌4%。
“唯有时间才能证明本地政策是否会实际转化为产出缩减，但中国供应形势朝有利多头发展将不会轻易改变，”渣打分析师Nicholas Snowdon表示。
“我们预期下波铝价涨势将出现在下半年，可能会落在第四季，届时减产效应将更为明显，对实货市场构成真正的冲击。”
**铜市趋于均衡**
全球最大铜矿脉--智利Escondida矿场罢工时间拉长，加上第二大矿脉印尼Grasberg停产，也让铜市受到供应面的冲击。
分析师目前多认为铜市将供应将短缺1.7万吨，前次调查则是预期将过剩8万吨，明年短缺将恶化至7.2万吨。
“由于中国当局查缉污染问题，铜精矿的品质是一大关键。这可能导致今年稍晚市况趋紧，”SP Angel分析师John Meyer表示。
这一形势促使分析师将今年LME现货铜均价预估上调至5,734美元，较前次调查时高出7%，预计2018年将进一步涨至5,787美元。
**锌缺口缩窄**
锌价上涨带动全球矿产商提高产量后，分析师认为过去三个月锌供应已小幅增加。
目前对2017年全球锌供应缺口的预估缩窄为336,500吨，较1月调查时下降14%，明年将进一步缩窄至182,000吨。
分析师预计今年现货锌均价为2,772美元，较当前水准高5%。
经济学人讯息部分析师Mike Jakeman称，“我们预计2017-18年精炼市场将维持短缺状态，因矿场关闭抑制了矿石供应。”
“风险在于，价格和升水上涨会将原先的场外库存更大量地吸引进场，从而削弱原本利多的基本面。”
**镍对菲律宾无动于衷**
分析师对镍的预估变动不大，尽管不断有消息称菲律宾出于环保考虑要求关闭镍矿场。
现货镍价今年料平均为每吨10,673美元，较上次调查下降1%，市场缺口料为46,500吨，上次预估为53,000吨。
“目前来看，菲律宾似乎不太可能大幅减少镍矿出口，最大的镍矿商亚洲镍业(Nickel Asia)目前预计今年出口回升9%，”麦格理资深顾问Jim Lennon在报告中称。(完)
(编译/审校 刘秀红/张明钧/于春红/艾茂林/高琦)
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