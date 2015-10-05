专访：全球风险资产面临另一轮卖压--基金经理人冈德拉克

路透纽约10月2日 - 在美国周五公布了疲弱的非农就业报告后，知名债券基金经理人暨DoubleLine Capital共同创办人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)警告称，美国股市和高收益“垃圾”债等其他风险市场，面临另一轮卖压。冈德拉克的投资意见广为外界追随。

“市场未下跌的原因，是因为大家续抱并冀望着。”冈德拉克在路透电话专访中表示。“市场是在正卖出和出脱一空时触底，而非在他们持有和还怀有希望时。我认为你还未看到风险资产普遍遭到真正卖出。市场需有买盘才会向上，也需有量能才会走高。但只要有压力就会跌。”

冈德拉克指出，垃圾债走势脆弱：“每见止跌，我就会考虑买进。”

“大家表现出彷佛一切都很好的样子。垃圾债现正处于四年低点。新兴市场位于六年低点，而大宗商品也在多年低位，和1995年时同样的水准...名义GDP没有增长。”

冈德拉克说，“显然目前大家开始了解到，全球经济增长并不如预期的好。”截至第三季末，其DoubleLine管理的资产规模有810亿美元。

他并表示，“风险资产将遭遇另一波跌势，而且是全球的。”

即便是国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德，也确认了这点。冈德拉克称，“你们谈到一个重要时刻--习惯上一直领头吆喝说未来光明的人，却表示‘我得下调我对全球增长预估’，就像拉加德那样。”

冈德拉克提到2016年巴西经济料萎缩，以及中国增长放缓。

冈德拉克表示，目前大环境类似2007年，金融危机正酝酿之时。冈德拉克自5月以来即断言美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年完全不会升息。

“大家希望美联储官员升息，因他们认为那暗示暗地里一切都好。但事情却正好相反。如果美联储在这种环境下升息，只会让事情变得更糟。”(完)