焦点：去年全球银行债券交易自2012年来首增 英退及特朗普助推--调查

2011年8月在东京拍摄的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦2月23日 - 周四公布的一项调查显示，2016年全球主要银行的债券交易收入自2012年以来首次上升，得益于英国人投票离开欧盟和特朗普赢得美国总统大选后债市交易活动增加。

根据对公开披露信息的分析及独立调研结果，行业分析机构Coalition指出，去年固定收益、外汇和大宗商品(FICC)交易增长9%，但未能扭转整体收入下降3%的局面，因股权和投资银行部门(IBD)的收入下滑。

股权交易收入下降13%，是2008年以来的最大降幅，当时全球信贷危机导致全球市场崩溃并使全球经济陷入衰退。

去年下半年FICC收入大增39%，受10国集团(G10)利率交易“强劲增长”的带动。

在金融危机过后，FICC交易收入连年下降，因为银行不得不因应监管改革而做出调整。这些改革举措迫使他们持有更多的资本和流动性，并降低了他们能够持有的债券规模。这导致银行员工不断减少，有些银行甚至完全退出了部分业务领域。

Coalition称，全球最大银行中12家银行的整体FICC交易收入从2015年的699亿美元增至759亿美元。其中下半年的交易收入为377亿美元，创下2012年以来的同期最佳表现。

Coalition追踪的银行包括美银美林(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷(CSGN.S)、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰控股(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、法国兴业银行(SOGN.PA)和瑞银集团(UBSG.S)。

在FICC之中，G10利率交易收入跳增26%至259亿美元，信用交易收入增长20%至148亿美元。

这抵消了G10外汇、证券、新兴市场及大宗商品交易收入下降的影响。Coalition称，很多对冲基金2015年状况不佳，对冲基金活动的“大幅”下滑是导致外汇交易收入下降的原因。

**从业人员再度减少**

包括现金股权、股权类衍生品、大宗经纪服务(服务对冲基金)以及期货期权在内的股权交易收入，较前一年的498亿美元下滑13%至434亿美元。

股权交易收入下降，是受现金股权及衍生品表现不佳影响。现金股权交易收入下降17%至95亿美元，衍生品交易收入则下滑21%至128亿美元。

投资银行部门(IBD)营收减少9%至368亿美元，包含股权及债务资本市场活动，以及并购业务收入；其中股权资本市场业务尤为疲弱，营收锐减35%至63亿美元。

Coalition称，加总来看，全球最大型银行去年FICC、股票及IBD业务的总营收为1,561亿美元，较前年的1,602亿美元下降3%。

然而，尽管债券交易反弹，但长期的人员自动流失遇缺不补的现象并无放缓迹象。

全球前12大银行在FICC部门涵盖销售、交易及研究的前厅员工总数，在2016年减少7%至17,500人左右，低于上年的18,800人，也比2011年少了30%。

根据Coalition数据，股票部门员工总数减少4%至18,200人，投资银行部门员工减少1%至17,500人。整体员工数量减少4%至53,200人，自2011年以来少了两成以上。(完)