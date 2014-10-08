全球银行业同意调整衍生品市场监管规则--FT

路透10月7日 - 英国金融时报(FT)周二报导称，全球大型银行已同意调整衍生品市场的监管规则。该市场规模达700万亿(兆)美元。

金融时报援引知情人士称，包括瑞信CSGN.VX和高盛(GS.N)在内的18家银行已经同意，在一家金融机构陷入麻烦时，放弃“交割”(close out)衍生品合约交易的权利。

雷曼兄弟2008年9月倒闭时，该银行帐户上的衍生品合约涌现交割狂潮，这导致金融市场出现混乱。

金融时报报导称，调整衍生品市场监管规则的协议将在未来几天公布，于2015年1月1日开始生效。

由于不在常规工作时间，无法联系上国际互换与衍生品协会(ISDA)进行置评。ISDA代表行业牵头与监管机构进行了磋商。

记者无法联系上高盛和瑞信等参与磋商的金融机构进行置评。(完)

(编译 于春红; 审校 朱晓军)

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