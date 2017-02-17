消息人士称全球银行业监管者3月初会议料无法达资本规定协议

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月16日 - 两位与谈判有密切关系的消息人士表示，全球银行业监管者3月初的会议，预计无法就危机时维持银行稳定的资本要求规定达成协议。
消息人士称，在美国总统特朗普政府任命新的美国联邦储备委员会(美联储/FED)最高金融监管者前，料很难通过任何协议。
“美国将有人事任命，我们必须有点耐心。这些事总有顺序的。”一名消息人士说。“在可预见的未来会达成协议吗？那么答案是，是的。”
巴塞尔银行监管委员会将于3月1-2日开会，将有来自近30个国家的监管者与会。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。