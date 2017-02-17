消息人士称全球银行业监管者3月初会议料无法达资本规定协议

路透伦敦2月16日 - 两位与谈判有密切关系的消息人士表示，全球银行业监管者3月初的会议，预计无法就危机时维持银行稳定的资本要求规定达成协议。

消息人士称，在美国总统特朗普政府任命新的美国联邦储备委员会(美联储/FED)最高金融监管者前，料很难通过任何协议。

“美国将有人事任命，我们必须有点耐心。这些事总有顺序的。”一名消息人士说。“在可预见的未来会达成协议吗？那么答案是，是的。”

巴塞尔银行监管委员会将于3月1-2日开会，将有来自近30个国家的监管者与会。(完)