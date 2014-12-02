全球银行业已完成复苏重新盈利 但欧洲远远落后--报告

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦12月2日 - 一份行业研究显示，全球银行业已经完成复苏，自金融危机以来首次整体获利，尽管欧洲银行业仍远远落后于同业。
“北美银行业再度增长并获得可观经济利润(EP)，而欧洲银行业几乎不见起色，”波士顿谘询公司(BCG)在周二发布的全球风险2014/15报告中称。
EP是衡量盈利能力的指标，包括再融资、运营和风险成本与收入之比。
BCG称，2013年银行业EP为180亿欧元(225亿美元)，或总资产的3个基点，而在此前四年EP为负的6-23个基点。其最新调查涵盖超过300家银行，包括80%以上的全球银行资产。
北美银行业EP为250亿欧元，中东和非洲银行业盈利能力也有所增强。调查显示，亚太地区银行业EP最高，为1,120亿欧元，基本与2012年持平。
调查称，欧洲银行业去年EP为负的1,360亿欧元，2012年为负的1,610亿欧元，2009年以来的亏损已达到6,000亿欧元。
在困难的经济环境下，欧元区银行业在重新整固资本和重组方面进展缓慢。欧元区银行业单一监督机构主管努伊周五称，银行业最大的挑战就是改善盈利能力，并且可能需要出售更多亏损部门。
BCG报告称，银行业正进入新的监管时代，每个地区、产品和法律实体都会受到密切监管。这反映出监管者希望改革行业文化。
“银行业应该采取‘好公民’立场，迎合并积极应对当前高度监管的整体意图。”(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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