全球银行业资金充裕 但放贷规模却停滞不前

路透伦敦3月15日 - 全球银行系统的资金充裕水平已升至2008年危机以来最高，不过美国以外的银行业者却未能增加放贷，这一情况正迅速成为经济增长的最大阻力。

这可能为全球经济带来巨大危险，因为央行在实施将近10年史无前例的经济刺激举措后，其政策措施的有效性正在减弱。

资金周转速度放慢归咎于多方面的原因，包括银行体系的债务规模依然庞大，银行陷入流动性陷阱，以及家庭、企业和银行本身都不愿承担风险。

分析师称，要改变现状，需要出台包括财政政策、监管政策和结构性改革的组合拳。这一任务无法迅速而轻松地完成。

英、美、日、欧元区基础货币与银行放贷情况图表：tmsnrt.rs/1UdxlVX

摩根士丹利的分析显示，拜央行空前的刺激举措之赐，包括美国、欧元区、日本和英国的四国集团(G4)经济体持有的现金总额，自2008年以来最多已扩增四倍。

摩根士丹利指出，这些基础货币包括流通货币、商业银行存放在央行的存款以及央行负债。

但目前仅美国的银行放款规模比2008年时高。日本的银行放款几乎没有高多少，欧元区持平，而英国则明显下降。

安联(Allianz)首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)认为，央行的手段几乎用尽，确保经济稳定繁荣的责任须由多方面共担。埃里安曾担任太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨联席投资长。

“央行工具尚未用尽，只是有效的工具用尽。但经济模式必须有所转变，而那不可能自行发生，”他说。(完)