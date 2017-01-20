全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透伦敦1月19日 - 全球银行业者已开始暗示他们将如何把计划付诸实施，以应对英国“硬退欧”。
银行业消息人士称，未来几个月银行高管将向董事会提交计划，描述他们希望迁至何处，以及费用是多少。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
欧洲一家银行的高管称，在英国完全脱离欧盟前，为了准备从英国迁出，他们将支出约1亿美元。
但随着他们迁移或聘用人手，出租不动产，以及为其欧盟分支增加资本缓冲，那么总成本将上升。
摩根大通分析师估计，美国和欧洲八家主要银行若因退欧而需要将资本市场运作迁出伦敦的话，那么未来五年它们将面临共计75亿美元的费用。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。