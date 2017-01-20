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国际财经 | 2017年 1月 20日 星期五 14:31 BJT

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧

路透伦敦1月19日 - 全球银行业者已开始暗示他们将如何把计划付诸实施，以应对英国“硬退欧”。

银行业消息人士称，未来几个月银行高管将向董事会提交计划，描述他们希望迁至何处，以及费用是多少。

将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。

欧洲一家银行的高管称，在英国完全脱离欧盟前，为了准备从英国迁出，他们将支出约1亿美元。

但随着他们迁移或聘用人手，出租不动产，以及为其欧盟分支增加资本缓冲，那么总成本将上升。

摩根大通分析师估计，美国和欧洲八家主要银行若因退欧而需要将资本市场运作迁出伦敦的话，那么未来五年它们将面临共计75亿美元的费用。(完)

(编译 于春红; 审校 高琦)

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