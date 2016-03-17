全球银行业第一季交易收入大幅下滑 因市场剧烈波动带来损失

路透伦敦3月16日 - 银行业今年第一季的交易收入料面临15%的下滑，而这通常是一年中获利最丰厚的时间段。按照以往惯例，投资者会在年初时将资金投入运作。

油价暴挫和中国经济忧虑，让金融市场在开年六周内震荡不已，投资银行因此受到打击。

根据数据分析公司Tricumen的报告，银行的固定收益、外汇和大宗商品交易业务预计受创最深，前九大投行在这方面的交易收入已经从上年同期的226亿美元减至192亿美元。

交易收入下滑亦正值银行业被其它问题纠缠之际。为了满足监管新规，银行业者必须持有更多资本，要削减风险仓位和做市活动，所有这些都只会进一步挤压资本市场的流动性。（完）