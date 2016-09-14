全球银行业高层称英国退欧公投后 目前为止市场并未大幅放缓

BIS称英镑去年10月闪崩或因多种因素所致
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透伦敦9月14日 - 数名金融服务业高层人士周三表示，目前为止金融市场并没有因为英国公投退欧而出现根本性的放缓。
银行业者正在制定应变计划，以备如果英国并未谈成退欧之后进入欧盟单一市场管道，将把一些业务移至欧陆。
“我认为没有出现根本性的压抑效应，”美银美林(BAC.N)欧洲总裁Alex Wilmot-Sitwell向国会表示。
“目前为止并未对活动产生剧烈影响，”汇丰控股(HSBA.L)主席范智廉(Douglas Flint)向上议院委员会表示。
安联环球投资副主席Elizabeth Corley指出，金融业对于运用自由现金流是有一些谨慎。
Corley表示，一些非正式证据显示，业者对于投入资本支出有一些迟疑。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。