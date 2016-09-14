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国际财经 | 2016年 9月 14日 星期三 19:12 BJT

全球银行业高层称英国退欧公投后 目前为止市场并未大幅放缓

路透伦敦9月14日 - 数名金融服务业高层人士周三表示，目前为止金融市场并没有因为英国公投退欧而出现根本性的放缓。

银行业者正在制定应变计划，以备如果英国并未谈成退欧之后进入欧盟单一市场管道，将把一些业务移至欧陆。

“我认为没有出现根本性的压抑效应，”美银美林(BAC.N)欧洲总裁Alex Wilmot-Sitwell向国会表示。

“目前为止并未对活动产生剧烈影响，”汇丰控股(HSBA.L)主席范智廉(Douglas Flint)向上议院委员会表示。

安联环球投资副主席Elizabeth Corley指出，金融业对于运用自由现金流是有一些谨慎。

Corley表示，一些非正式证据显示，业者对于投入资本支出有一些迟疑。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

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