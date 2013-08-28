全球大型银行有望在最后期限前达到更严苛的资本规定要求

贸易商贡渥有意自售 已与两竞争对手磋商--华尔街日报
路透4月7日 - 华尔街日报周五引述熟知内情消息人士报道，贡渥(Gunvor)至少已与两家竞争对手进行磋商，可能将自身出售。贡渥为全球最大石油贸易商之一。
路透伦敦8月27日 - 全球银行业监管机构周二表示，全球大型银行可能遵守新的全球规定，在2018年底最后期限前提早持有更多资本。
该项规定，即巴塞尔协议III，是全球对资本不足的银行做出的主要回应，这些资本不足的银行曾在2007-09年金融危机期间受到纳税人救助。
起草此规定的巴塞尔委员会在致全球领导人的报告中称，截至2012年12月的六个月内，大型全球性银行平均的核心资本缓冲与风险加权资产之比从8.5%升至9%。全球领导人将于9月会面。
由27个成员国组成的委员会中，只有土耳其和印尼两国尚未公布实施巴塞尔协议III的最终版具有法律约束力的规定。巴塞尔协议III要求所有银行的核心资本充足率到2018年12月至少达到7%，是危机之前的三倍。
银行业面临着监管机构和投资者的压力，得显现出他们或能提早达到巴塞尔协议III的要求，这是努力重振银行业信心的一部分。
巴塞尔委员会表示，在2012年6月，低于7%核心资本充足率下限的银行，总资本缺口约为2,000亿欧元(2,675亿美元)，但目前远低于这个水准，其并未提供具体数据。
“这是正面的发展态势，将有助于建立强韧的银行系统，并改善公众对监管方面的信心，”巴塞尔委员会主席Stefan Ingves在声明中表示。
该规定适用于所有银行，但主要是针对大型全球性银行。
20国集团(G20)领导人将在9月5-6日在俄罗斯会晤，届时他们料将重申实施巴塞尔协议III的承诺。(完)
(编译 王翔琼；审校 张明钧)
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